Первая тренировка воздушной части военного парада прошла в Москве 4 мая. Несколько авиационных экипажей Воздушно-космических сил традиционно по пути на репетицию пролетели над Зеленоградом около 10:40 — 10:50.

В тренировке приняли участие 74 самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Открывает воздушный парад самый большой в мире серийный вертолет Ми-26. Завершают, как и прежде, три авиационные группы: «тактическое крыло», «кубинский бриллиант» и штурмовики Су-25, рассказали Zelenograd.ru в Министерстве обороны.

Тренировочные полеты выполняли на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.