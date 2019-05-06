Первая тренировка воздушной части военного парада прошла в Москве 4 мая. Несколько авиационных экипажей Воздушно-космических сил традиционно по пути на репетицию пролетели над Зеленоградом около 10:40 — 10:50.
В тренировке приняли участие 74 самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Открывает воздушный парад самый большой в мире серийный вертолет Ми-26. Завершают, как и прежде, три авиационные группы: «тактическое крыло», «кубинский бриллиант» и штурмовики Су-25, рассказали Zelenograd.ru в Министерстве обороны.
Тренировочные полеты выполняли на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.
«Тактическое крыло» (летит из Кубинки) — группа, состоящая из десяти новейших отечественных самолетов оперативно-тактической авиации: по четыре Су-34 и Су-30СМ и два Су-35С
Группа военно-транспортной авиации (летит из Твери) — три самолета Ил-76МД
Группа из пяти модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра (летит из Кубинки). Ранее они принимали участие в параде в 2015 году, когда выстраивали в небе число «70»
В следующий раз боевую авиацию в праздничном построении можно будет наблюдать над городом в то же время 7 и 9 мая, перед генеральной репетицией и по пути на парад Победы.
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