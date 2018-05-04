4 мая состоялась первая репетиция воздушного парадного строя перед Днем Победы. Около 11 часов утра военная авиация рассекала небо над Зеленоградом по пути на Красную площадь. А горожане традиционно запечатлели это красочное событие.

В 2018 году впервые над столицей пролетали истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Всего в воздушном военном параде 9 Мая принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Помимо этого, в параде задействованы два новейших самолета Су-57, говорится на сайте Минобороны.