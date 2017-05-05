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Авиация пролетела над Зеленоградом на репетицию парада Победы. Красивые фотографии 05.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Накануне парада Победы 9 мая военные самолёты по пути на Красную площадь пролетают над Зеленоградом. Наблюдение и фотографирование самолетов — уже стало традицией для зеленоградцев. Представляем вам фотографии Иннокентия Смородина и Алексея Карайченцева, сделанные с крыши НИИ «Субмикрон».

Министерство обороны сделало сайт с информацией об авиационной части парада Победы.

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