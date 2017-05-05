Накануне парада Победы 9 мая военные самолёты по пути на Красную площадь пролетают над Зеленоградом. Наблюдение и фотографирование самолетов — уже стало традицией для зеленоградцев. Представляем вам фотографии Иннокентия Смородина и Алексея Карайченцева, сделанные с крыши НИИ «Субмикрон».
Министерство обороны сделало сайт с информацией об авиационной части парада Победы.
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