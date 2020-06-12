За участие в голосовании по поправкам в Конституцию мэрия Москвы и столичные компании решили разыграть сертификаты на 10 млрд рублей. Акция стартует в первый день голосования 25 июня. Полученные баллы можно будет до конца 2020 года потратить на покупки в магазинах, оплату парковок и ресторанов. Это должно простимулировать экономическую жизнь в городе.

В Москве запустили программу поддержки бизнеса и населения «Миллион призов», в ходе которой жителям передадут сертификаты на покупки на 10 млрд рублей. Сертификаты будут действовать только при покупках в московских предприятиях.

Баллы на покупки будут разыгрывать между теми, кто проголосует дистанционно или придет на избирательный участок. Все участники голосования получат код, сертификаты по разыгранным баллам предоставят через сервис «Активный гражданин». Всего разыграют два миллиона сертификатов, которые можно будет использовать в трех тысячах магазинов Москвы.

Финансировать программу будет правительство Москвы, бизнес же предоставит скидки и бонусы. В итоге эта акция должна «простимулировать рост потребительского спроса на сумму до 10 миллиардов рублей, которые будут запущены в экономику города», сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Пока участвовать в акции согласились 23 компании, среди которых и крупные сети, и небольшие торговые предприятия. Какие именно, не уточняется. К участию в программе могут присоединиться все компании столицы, для этого необходимо обратиться в московскую торгово-промышленную палату.

Голосование за или против поправок в Конституцию будет длиться целую неделю — с 25 июня по 1 июля. Москвичам будет доступно несколько форм голосования: электронно, как на выборах в Мосгордуму в прошлом году, очно или с вызовом члена избирательной комиссии на дом. Последний день голосования, среду, объявят выходным, на участках будут измерять температуру и раздавать маски, а членов избирательных комиссий заранее протестируют на коронавирус.

Регистрация на электронное голосование по поправкам в Конституцию уже началась, подать заявку можно до 21 июня.