Последний день голосования по поправкам в Конституцию — среда, 1 июля — будет выходным 01.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Голосовать за или против поправок в Конституцию можно будет целую неделю. Последний день голосования, среду, объявят выходным, на участках будут измерять температуру и раздавать маски, а членов избирательных комиссий заранее протестируют на коронавирус.

Ранее днем голосования называли 24 июня, но Владимир Путин утвердил другой срок — 1 июля, чтобы «ничего смешивать: Парад Победы — это святое дело!». После этого глава Центризбиркома Элла Памфилова попросила растянуть процесс на несколько дней, чтобы все желающие смогли выразить свое мнение в удобный для них день. В итоге голосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что очное голосование не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. «Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые, на наш взгляд, позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования», — заверила она.

На участки для голосования приходить нужно будет в маске, хотя Элла Памфилова пообещала раздавать их вместе с перчатками, а само голосование сделать бесконтактным. Чтобы люди не заражались через одну ручку в кабинке, каждому дадут свою. Членов избирательных комиссий обещают предварительно протестировать на коронавирус, а у входящих на участок измерять температуру. Если выявят отклонения, голосовать не запретят, но делать это человек будет под наблюдением медиков.

В середине мая Госдума разрешила россиянам голосовать дистанционно, однако Памфилова заявила, что эта функция будет доступна только для двух-трех регионов страны, которым позволяют технические условия. Всем остальным субъектам придется идти в места массового скопления людей.

Точного списка регионов, которые смогут голосовать не выходя из дома, пока нет. Но в 2019 году в единый день голосования на цифровых избирательных участках в Москве проголосовали граждане из 20 регионов России. Тогда этот эксперимент признали успешным.

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Метки:
коронавирус, карантин, голосование, поправки
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