Госдума разрешила голосовать и собирать подписи дистанционно 14.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», дающие возможность голосовать, не приходя на избирательные участки.

Теперь при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ или местного референдума люди смогут выразить свою позицию по почте, а также с помощью электронного голосования.

Также через «Госуслуги» кандидаты смогут собирать подписи избирателей. Для подписного листа разработают образец, по которому избиратель должен будет самостоятельно вносить свои фамилию, имя и отчество. С использованием «Госуслуг» кандидат будет вправе собрать не более половины от необходимого количества подписей.

Как уточнили в «РБК», организовывать дистанционное голосование или нет в конкретном регионе, решит Центризбирком — исходя из технических возможностей. В Москве такие возможности есть — экспериментальное электронное голосование уже проводили на выборах в Мосгордуму.

Одновременно с этим депутаты указали, что возможность голосовать из дома не будет распространяться на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

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В 2019 году в единый день голосования на цифровых избирательных участках в Москве проголосовали граждане из 20 регионов России. Этот эксперимент признали успешным, так как ни одна из жалоб проигравших кандидатов на фальсификации, сбои и неверный подсчет не была официально подтверждена. В то же время председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что электронное голосование — не замена очному, а лишь дополнение, возможность для тех, кто находится в отъезде.

Ближайшие выборы в Москве пройдут в 2021 году — в новый, седьмой, созыв Государственной думы. Затем в 2022 году мы будем выбирать депутатов районных муниципальных собраний, в 2023-м — мэра, в 2024 году — президента России, депутатов в Мосгордуму.

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Метки:
выборы, политика, голосование, госдума
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