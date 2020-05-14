Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», дающие возможность голосовать, не приходя на избирательные участки.

Теперь при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ или местного референдума люди смогут выразить свою позицию по почте, а также с помощью электронного голосования.

Также через «Госуслуги» кандидаты смогут собирать подписи избирателей. Для подписного листа разработают образец, по которому избиратель должен будет самостоятельно вносить свои фамилию, имя и отчество. С использованием «Госуслуг» кандидат будет вправе собрать не более половины от необходимого количества подписей.

Как уточнили в «РБК», организовывать дистанционное голосование или нет в конкретном регионе, решит Центризбирком — исходя из технических возможностей. В Москве такие возможности есть — экспериментальное электронное голосование уже проводили на выборах в Мосгордуму.

Одновременно с этим депутаты указали, что возможность голосовать из дома не будет распространяться на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.