Началась регистрация на электронное голосование по поправкам в Конституцию 05.06.2020 ZELENOGRAD.RU

С 5 по 21 июня москвичи могут подать заявку на участие в голосовании по поправкам в Конституцию через госуслуги. За день до голосования, 24 июня, придет письмо-подтверждение.

Принять участие в электронном голосовании смогут все москвичи, у которых есть учетная запись на портале государственных услуг и регистрация в столице. Будет создана специальная территориальная избирательная комиссия по электронному голосованию, подчиненная непосредственно ЦИК.

Все, кто хочет участвовать дистанционно, заранее должны подать заявление о том, что они проголосуют онлайн. После этого их включат в соответствующий список и исключат из списка по месту жительства.

Чтобы отправить заявку, необходимо авторизоваться на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. На mos.ru перейти в «Услуги» — в разделе «Популярное» будет предложение голосовать дистанционно. Система самостоятельно подгрузит в поля заявки данные из личного кабинета, останется указать недостающую информацию. Москвичам необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона.

После отправки заявки указанную информацию сопоставят со сведениями, загруженными в централизованную базу данных избирателей. Информация о результатах проверки появится в личном кабинете, также ее вышлют на почту и пришлют смс 24 июня. В случае отказа во включении в список для дистанционного голосования причины можно будет посмотреть в разделе «Заявки» или обратиться в службу технической поддержки.

В бюллетене голосования только один вопрос: поддерживаете ли вы поправки или нет? При этом сами поправки весьма разнородные. Там есть как норма об обнулении президентских сроков Владимира Путина, после чего он сможет быть президентом России еще 16 лет, так и обязательная установка МРОТ не меньше величины прожиточного минимума и запрет депутатам Госдумы иметь иностранный вид на жительство. О других предложениях можно прочитать здесь.

Кроче онлайн-голосования, москвичам доступна традиционная форма на избирательных участках и с приглашением домой члена избирательной комиссии. Голосование за или против поправок в Конституцию будет длиться целую неделю — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки планируется установить на открытом воздухе. Приходящим раздадут одноразовые маски, перчатки и ручки, а на входе в участки будут измерять температуру. Мэр пообещал сделать голосование комфортным и безопасным, но не сказал, как собирается в этих условиях бороться с возможными нарушениями.

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Метки:
карантин, поправки, конституция
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