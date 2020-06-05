Голосование за или против поправок в Конституцию будет длиться целую неделю — с 25 июня по 1 июля. Москвичам будет доступно несколько форм голосования: электронно, как на выборах в Мосгордуму в прошлом году, очно или с вызовом члена избирательной комиссии на дом. Избирательные участки планируется установить на открытом воздухе. Приходящим раздадут одноразовые маски, перчатки и ручки, а на входе в участки будут измерять температуру.

Мэр Сергей Собянин заявил, что голосование «никоим образом не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее». Мэр пообещал сделать голосование комфортным и безопасным, но не сказал, как собирается в этих условиях бороться с возможными нарушениями.

Членов избирательных комиссий обещали предварительно протестировать на коронавирус. Также планируется полностью развести потоки входящих на участок и покидающих его. В ЦИК решили, что для обеспечения «принципа бесконтактности» количество голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час.

При таком подходе подавляющему большинству москвичей придется голосовать вне стандартных избирательных участков. Это подсчитал зампредседателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов: в Москве 3300 участков, которые будут работать 12 часов; значит, через них сможет пройти максимум 3300 * 12 часов * 12 человек = 475 тысяч человек или 6,8% московских избирателей.

Что за избирательные участки на «открытом воздухе», непонятно, но Москва получила право голосовать электронно. Кроме Москвы такая возможность будет ещё у жителей Нижегородской области, потому что, по мнению ЦИК, «емкость портала госуслуг» не позволяет проводить электронное голосование во всех регионах, однако за пределы Москвы выйти все-таки было нужно.

Первое электронное голосование прошло в Москве в 2019 году, когда выбирали депутатов Мосгордумы. Тогда этот эксперимент признали успешным — потому что ни одно из заявлений о фальсификации результатов не подтвердилось в суде.