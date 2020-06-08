В 9-м микрорайоне снесут три пятиэтажки — корпуса 925, 926, 927. На месте 926 и 927-го запланировано строительство нового дома.

По программе реновации также строятся новые дома в 19-м микрорайоне, который ждет масштабная реновация и реконструкция. В Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 старых дома в 9, 10, 18 и 19 микрорайонах. Когда и куда конкретно переселят жильцов, пока неизвестно.

Риторика чиновников в отношении программы реновации меняется. Сначала говорили о цели только переселить жильцов из старых домов в новые — для этого и нужно снести пятиэтажки, и построить новые многоэтажные корпуса. «Основная цель программы реновации состоит в предоставлении жителям устаревших пятиэтажек возможности получить современное и комфортное жилье», говорит теперь председатель Москомэкспертизы. Значит, «побочная» цель — продажа квартир в новых домах. Впрочем, еще в 2017 году мэр Сергей Собянин подтвердил, что излишки квартир в новых домах будут продавать.



В Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 старых дома в 9, 10, 18 и 19 микрорайонах