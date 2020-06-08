На Солнечной аллее по программе реновации построят четыре дома, а не три. Как они будут выглядеть 08.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Корпус 935, предназначенный в основном для переселения жильцов пятиэтажек, будет состоять из двух 11-этажных корпусов с общей подземной парковкой. Рядом строят корпуса 934 и 936. Итого вдоль Солнечной аллеи будет четыре новостройки, а не три, как говорили раньше.

Весной мэрия утвердила такой проект, а теперь показали его на картинках. В корпусе 935 будет 180 квартир, из них 116 двухкомнатных, 37 однокомнатных, 27 трехкомнатных. Высота потолков — 2,72 м. Квартиры будут с отделкой, стеклопакетами, остекленной лоджией. На общей для двух корпусов подземной парковке запланировано 106 мест.

С начала программы реновации чиновники говорили о трёх новых домах вдоль Солнечной аллеи. Из проектного задания не следовало, что корпус 925 будет состоять из двух корпусов. Расчетное количество мест на подземной парковке в процессе проектирования и согласования уменьшено на 8.

Корпус 935 строят на месте бывшей большой автостоянки между «Перекрестком» и катком. Достроить его планируется весной-летом 2022 года.

В соседних строящихся корпусах 934 и 936 суммарно будет 409 квартир. Точное количество машиномест в подземных паркингах обоих корпусов пока неизвестно.

В 9-м микрорайоне снесут три пятиэтажки — корпуса 925, 926, 927. На месте 926 и 927-го запланировано строительство нового дома.

По программе реновации также строятся новые дома в 19-м микрорайоне, который ждет масштабная реновация и реконструкция. В Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 старых дома в 9, 10, 18 и 19 микрорайонах. Когда и куда конкретно переселят жильцов, пока неизвестно.

Риторика чиновников в отношении программы реновации меняется. Сначала говорили о цели только переселить жильцов из старых домов в новые — для этого и нужно снести пятиэтажки, и построить новые многоэтажные корпуса. «Основная цель программы реновации состоит в предоставлении жителям устаревших пятиэтажек возможности получить современное и комфортное жилье», говорит теперь председатель Москомэкспертизы. Значит, «побочная» цель — продажа квартир в новых домах. Впрочем, еще в 2017 году мэр Сергей Собянин подтвердил, что излишки квартир в новых домах будут продавать.

В Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 старых дома в 9, 10, 18 и 19 микрорайонах

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Метки:
жилищное строительство, солнечная аллея, реновация
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