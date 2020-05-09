«Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12-го. Тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Обязательное ношение масок в области, а в Москве и вместе с перчатками власти вводят с 12 мая. В столице штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте и такси составляет пять тысяч рублей, в магазинах, других общественных местах, открытых для посещения, и на рабочем месте — четыре тысячи.