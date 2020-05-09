За отсутствие маски в Подмосковье решили пока не штрафовать 09.05.2020 ZELENOGRAD.RU

«Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12-го. Тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Обязательное ношение масок в области, а в Москве и вместе с перчатками власти вводят с 12 мая. В столице штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте и такси составляет пять тысяч рублей, в магазинах, других общественных местах, открытых для посещения, и на рабочем месте — четыре тысячи.

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Появление только в одном средстве защиты будет считаться нарушением, на нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа, сообщил РИА «Новости» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Предусматривающая соответствующие штрафы статья 3.18.1 введена в Кодекс Москвы об административных правонарушениях 1 апреля 2020 года. Обязательное ношение масок и перчаток — в пункте 9.4 указа мэра Москвы №12-УМ в последней редакции с изменениями от 7 мая.

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Метки:
коронавирус, карантин, эпидемия, воробьев андрей, московская область, маски
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