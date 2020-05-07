С 12 мая в Москве и Московской области станет обязательным ношение масок в общественном транспорте. Собираем информацию о местах покупки масок на случай дефицита. Если вы знаете, где продаются маски в Зеленограде и окрестностях, расскажите об этом.
Результаты будут доступны на странице zelenograd.ru/news/maski
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