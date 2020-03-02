Как только будут решены все вопросы с документами, семья Дмитриенко отправится в Америку. Сейчас они ждут выставления нового счета от клиники — потому что деньги пойдут из двух источников, от семьи и от анонимного жертвователя, — и будут подавать документы на визу. Реабилитацию после инъекции семья начнет в США. «Реабилитация займет несколько лет, возможно, всю жизнь», — отметил Артем.

Родители Тимура выразили благодарность главреду «Новой» Дмитрию Муратову, главе ВТБ Андрею Костину, хоккейной команде «Спартак» и фондам «Милосердие» и «Милосердие детям». Кроме того, семью Дмитриенко поддерживали российские звезды: Дима Билан, Баста, ведущий Валдис Пельш, олимпийские чемпионы, актеры и депутаты. И, конечно, сотни простых людей из нашего города и по всей стране.

Назначение на «Золдженсму» Тимуру официально не выписали — нашелся только один врач, который сделал это тайно, чтобы помочь семье с оформлением визы. Его имя родители Тимура держат в секрете.

Артем Дмитриенко в разговоре с "Зеленоград.ру" объяснил, что американская клиника дает свое назначение, предварительно убедившись, что ребенку можно делать инъекцию препарата: «Мы общались с четырьмя клиниками в США, мы записывали для них видеоролики, они давали задания, что показать, что Тимур умеет делать. Это было на протяжении трех недель, потом клиники начали выставлять счета. Самый приемлемый вариант был 2,4 млн долларов, в Nationwide Children's Hospital. В Бостоне выставили счет на 3,3 млн долларов. Мы получили назначение от американцев, счет, советовались с юристами, как все лучше сделать. Выставлять назначение просто так ни одна коммерческая клиника не будет: если они сделают инъекцию, а препарат не подействует, это станет мощной антирекламой».