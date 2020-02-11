В ноябре 2019 года Тимуру поставили диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА). Это смертельно опасное нейродегенеративное заболевание, в процессе его развития у пациента постепенная атрофируется скелетная мускулатура, человек теряет или так и не приобретает способности ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. СМА-пациенты без должного ухода и лечения постепенно утрачивают способность самостоятельно дышать, глотать, кашлять.

СМА возникает из-за потери участка хромосомы или точечной мутации гена SMN1 в пятой хромосоме. Из-за этого нарушается синтез SMN-белка, недостаток которого приводит к гибели моторных нейронов и атрофии скелетной мускулатуры. Чтобы болезнь проявилась, носителем рецессивной мутации в гене SMN1 должны быть оба родителя. Таким носителем является примерно каждый 40-й житель Земли.

Единственным препаратом, который способен восстановить нарушенный ген и навсегда избавить от СМА, сейчас считается Zolgensma. Он стоит 2,4 млн долларов и разрешен пока только в США. В России для помощи СМА-пациентам используют препарат «Спинраза» (124 тысячи долларов), который является поддерживающей терапией и необходим на протяжении всей жизни.

«Зеленоград.ру» рассказывал, почему родители Тимура собирают деньги именно на «Золдженсму».