Папа Жени рассказал «Зеленоград.ру», как они искали способ лечиться в России и почему хотят попробовать иммунотерапию антителами.

— Мы получили полный ответ [на химиотерапию] и, громко говоря, вышли в ремиссию в конце ноября. Но проблема этой болезни, особенно у детей с высоким риском, что вероятность рецидива колеблется в районе 100%.

У нас такое лечение [иммунотерапией антителами] проводится, насколько я знаю, только в Питере. Я общался с другими родителями, попасть туда очень сложно, это долгая бюрократическая процедура, с московской пропиской бесполезно.

Может быть, врачи не пишут эти препараты в рекомендациях, потому что это политика больницы? Наш врач сказал, что считает, что иммунотерапия антителами будет для нас лучшим лечением, но порекомендовать его он не имеет права. Он сказал, что может только отправить наши документы вышестоящему начальству, они пройдут через 5-6 чинов, и потом светила наук будут нас обследовать и принимать решение. И только когда они скажут, что именно в нашем случае нужна именно эта процедура, тогда и напишут нам эту рекомендацию. И даже если бы мы обратились в [НМИЦ имени] Рогачева, там тоже не смогут просто взять и написать на бумажке, что нам нужен этот препарат, а только перенаправить это наверх.

Во-первых, это займет много времени. Во-вторых, я общался с врачами и понимаю, что иммунотерапия имеет вес в тех случаях, когда дети получили полный ответ на химиотерапию, у которых все очаги ушли, организм чистый. Если же что-то остается, смысла в иммунотерапии нет, потому что она происходит на клеточном уровне. Ее смысл в том, чтобы предотвратить рецидивы. То, что сейчас у нас используется против рецидивов — препарат «Роаккутан» в передозировке — он действует не на клеточном уровне, а просто при прохождении курса дает шанс, что опухоль станет доброкачественной.

Кто-то из врачей говорит, что это [иммунотерапия антителами] нужное лечение, кто-то — что они не видели никаких исследований и поэтому не могут рекомендовать его и работать с этим препаратом. Я понимаю их в этом плане, потому что протоколы лечения пишут не они. И я понимаю, что зарубежные клиники могут заявлять об эффективности, потому что это их коммерческая деятельность, это может быть маркетинговым ходом. Не то чтобы иммунотерапия была панацеей, но есть много историй, когда детям это лечение помогло. И я думаю, что в России неспроста идут навстречу с этим лечением, и некоторых лечат. Так что вряд ли это просто коммерция.

В отделении трансплантации костного мозга нам сказали, что они хотят и могут применять эту терапию, и Минздрав им дал добро на это. Единственно, что сейчас нет квот, и самих препаратов, соответственно, тоже. Наш разговор с врачами свелся к тому, что они предложили провести это все через ОМС, если не получится — то [купить препарат] за деньги фондов или наши собственные. Минздрав, однако, сказал заведующему, что они разрешают проводить это лечение, но только когда будут квоты. Проводить это за деньги фондов и наши они запретили. Здесь я их тоже не смею винить, потому что это не пилюли от кашля, они не могут быть полностью уверены, что купленные пациентом препараты именно те, которые нужны.

Некоторые люди относятся как-то негативно к тому, что мы будто бы не хотим лечиться в России. Мы бы с удовольствием лечились здесь и до последнего надеялись, что нам разрешат сделать это здесь. Но сказали ждать квоты. Мы-то подождем, но онкология ждать не будет. У нас пошла прогрессия [процесс появления и последующего усиления признаков опухоли], и сейчас, в первый год, риски рецидива самые высокие.