Команда продюсеров, в числе которых и житель Зеленограда Георгий Рюмин, перепридумали благотворительность и просят у людей не деньги, а их время. Механика проекта «Две минуты добра» очень проста: нужно посмотреть двухминутный ролик, где известные актеры, певцы и спортсмены рассказывают короткие добрые истории. Деньги за просмотр сопутствующей рекламы будут переведены в благотворительный фонд.
«Две минуты добра» — благотворительный проект, для которого не требуется перечислять деньги самому. Все, что нужно сделать, — посмотреть ролик и поделиться им. Когда канал наберет тысячу подписчиков, включится монетизация, а деньги, которые канал будет получать от рекламы, в полном объеме идут в благотворительный фонд «Друзья». Чем больше людей посмотрят видео, тем больше рекламных денег поступит на счет. Первыми участниками стали Борис Гребенщиков, Мария Кожевникова, Татьяна Лазарева, Дмитрий Дюжев — они рассказывают короткие яркие истории. Продюсер Георгий Рюмин рассказал, как создавался этот проект, как они находят известных рассказчиков и какое будущее он видит для благотворительности.
— Придумали эту идею три человека: генеральный продюсер Александр Малинкович, digital-продюсер Евгений Этин и креативный продюсер — я, Георгий Рюмин. В какой-то момент у нас стал складываться некий пазл. Например, я — многодетный отец, мне важно, чтобы дети росли в хорошей стране, я доношу до них идею, что количество добра надо увеличивать — это единственный способ борьбы со злом, в этом я абсолютно уверен. У Жени три сына, у Александра два — то есть нам есть для кого стараться.
Мы обсуждали, что в разных мессенджерах на праздники люди массово присылают друг другу поздравительные картинки и видео. Это происходит каждый год — соответственно, это огромный поток контента и трафика, которым люди хотят делиться, у них есть потребность в этом. И мы подумали, что можно предложить людям более качественный контент для этого «обмена добром», эстетически более красивый.
Мы живем в современном мире и понимаем, что этот огромный трафик можно монетизировать. Саша Малинкович предложил снимать «добрые» ролики, потому что мы это умеем и делаем это хорошо. Мы решили, что самое правильное — это монетизация в благотворительных целях. Мы все понемногу кому-то помогаем, присылаем деньги, собираем вещи, но это несистемно происходит. Люди хотят делать добро, если возвращаться к пересылке всех этих поздравительных картинок, но деньгами делятся не слишком охотно — у всех есть свои задачи и сложности.
Так мы решили перепридумать благотворительность: чтобы люди просто смотрели, а за них платили рекламодатели. Наш самый ценный ресурс — это время, у нас его покупают рекламодатели, которые платят за это площадкам. Если человек не хочет отдать деньги, не может, ему неудобно, не важно — пусть отдаст время, мы его конвертируем в деньги и отдадим на благотворительность. Мы решили заменить старую формулу капитализма деньги-товар-деньги на новую — время-деньги-добро.
Мы стали выстраивать эту цепочку, путь был непростой. В конечном итоге пришли к идее двух минут добра. На тестовом видео, которое мы рассылали участникам, чтобы объяснить суть проекта, я рассказывал притчу своему сыну, обращаясь к нему напрямую. Мне кажется, это тот формат, тот контент, которым люди готовы делиться, рассказывать своим детям, пересылать друзьям. В дальнейшем это могут быть сказки, рассказы, письма, обращения. Эти истории хороши тем, что каждый, у кого возникает какой-то вопрос по жизни, ищет ответ на него, а притчи, истории, сказки — та форма, в которой мы можем в иносказательном виде этот ответ получить.
Героев мы находим по-разному. Бориса Борисовича Гребенщикова, например, я много лет слушал в подкасте — у него есть замечательная музыкальная программа «Аэростат», в некоторых выпусках которой он рассказывает притчи. Безусловно, накопленных контактов у нас много. Гребенщикова не было, и я через друзей попросил его телефон, написал ему, что есть такая идея, приложил видео и отправил. Он ответил на следующий день, спросил, чем может помочь. Он прилетал в Москву всего на два дня, в которые у него было два концерта, репетиции и вообще очень плотный график — шансов снять его было очень мало, однако мы это сделали.
Например, с Павлом Прилучным и Машей Кожевниковой мы работали над сериалом «Горе от ума», который стартовал 23 ноября. Попросили их принять участие, они согласились. Дмитрий Дюжев, Кристина Бродская, Игорь Петренко, Анна Цуканова-Котт, Татьяна Лазарева — со всеми работали мы сами или наши коллеги.
Фонд «Друзья» очень известный, в попечительский совет входят такие уважаемые люди как Иван Ургант, Ингеборга Дапкунайте, Леонид Парфёнов. Почему выбрали именно его: после того как канал выйдет на монетизацию, встанет вопрос, в какие именно фонды отправлять деньги. А фонд «Друзья» имеет в друзьях более двадцати фондов и может выступать как агрегатор средств, распределяя их потом, в том числе на собственные образовательные проекты. Они занимаются крайне важным делом — обучают, как правильно заниматься благотворительностью, потому что чем более квалифицированные люди будут работать в фондах, тем эффективнее будет развиваться вся благотворительная сфера. То есть одновременно они являются фондом для фондов и распределяют деньги между другими фондами.
В дальнейшем мы планируем выйти с этим проектом на титульное спонсорство, то есть чтобы какие-то крупные компании, посмотрев на то, что мы уже стартовали, что это приносит реальную пользу, давали бы деньги на производство контента — это небольшие средства, недорогой контент — а мы бы делали его интересным.
В целом гуманистическое сознание населения нашей планеты из века в век повышается, слава Богу. Отношение людей друг к другу, к планете, природе становится более гуманным, и в далеком горизонте, в будущем, о котором мечтали Стругацкие, это будет основная форма существования, а главным критерием правильности поступка будет именно добро, мне хотелось бы в это верить. С точки зрения коротких горизонтов: столько хороших, умных людей сейчас занимаются благотворительностью, что я уверен, что это станет нормой поведения.
То, что деньги сейчас собираются во многих сферах [от лечения детей до ремонта дворов], это, может быть, не единственный, но точно самый надежный ответ на отношение к несовершенству мира. Если ты не знаешь, как реагировать на те или иные происходящие вокруг тебя вещи, ты можешь быть точно уверен, что, отремонтировав свой двор, дав деньги на операцию, просто подняв пакет с земли и положив его в мусорку, ты сделаешь мир лучше.
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