Способ борьбы со злом

— Придумали эту идею три человека: генеральный продюсер Александр Малинкович, digital-продюсер Евгений Этин и креативный продюсер — я, Георгий Рюмин. В какой-то момент у нас стал складываться некий пазл. Например, я — многодетный отец, мне важно, чтобы дети росли в хорошей стране, я доношу до них идею, что количество добра надо увеличивать — это единственный способ борьбы со злом, в этом я абсолютно уверен. У Жени три сына, у Александра два — то есть нам есть для кого стараться.

Мы обсуждали, что в разных мессенджерах на праздники люди массово присылают друг другу поздравительные картинки и видео. Это происходит каждый год — соответственно, это огромный поток контента и трафика, которым люди хотят делиться, у них есть потребность в этом. И мы подумали, что можно предложить людям более качественный контент для этого «обмена добром», эстетически более красивый.

Мы живем в современном мире и понимаем, что этот огромный трафик можно монетизировать. Саша Малинкович предложил снимать «добрые» ролики, потому что мы это умеем и делаем это хорошо. Мы решили, что самое правильное — это монетизация в благотворительных целях. Мы все понемногу кому-то помогаем, присылаем деньги, собираем вещи, но это несистемно происходит. Люди хотят делать добро, если возвращаться к пересылке всех этих поздравительных картинок, но деньгами делятся не слишком охотно — у всех есть свои задачи и сложности.

Так мы решили перепридумать благотворительность: чтобы люди просто смотрели, а за них платили рекламодатели. Наш самый ценный ресурс — это время, у нас его покупают рекламодатели, которые платят за это площадкам. Если человек не хочет отдать деньги, не может, ему неудобно, не важно — пусть отдаст время, мы его конвертируем в деньги и отдадим на благотворительность. Мы решили заменить старую формулу капитализма деньги-товар-деньги на новую — время-деньги-добро.

Мы стали выстраивать эту цепочку, путь был непростой. В конечном итоге пришли к идее двух минут добра. На тестовом видео, которое мы рассылали участникам, чтобы объяснить суть проекта, я рассказывал притчу своему сыну, обращаясь к нему напрямую. Мне кажется, это тот формат, тот контент, которым люди готовы делиться, рассказывать своим детям, пересылать друзьям. В дальнейшем это могут быть сказки, рассказы, письма, обращения. Эти истории хороши тем, что каждый, у кого возникает какой-то вопрос по жизни, ищет ответ на него, а притчи, истории, сказки — та форма, в которой мы можем в иносказательном виде этот ответ получить.