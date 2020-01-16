Диагноз

В январе 2020 года жители Зеленограда собрались на площади Юности, чтобы поддержать акцию по сбору средств на лечение Тимура Дмитриенко. В ноябре 2019 года врачи поставили мальчику диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА) 2-го типа. Это прогрессирующее генетическое заболевание приводит к атрофии мышц, и в России его не лечат.

«До шести месяцев Тимур развивался как обычный ребёнок. Всегда был парень-улыбаха. Всех поражал, зажигал своими глазами, улыбался до ушей. В шесть месяцев мы с супругой начали замечать, что что-то не так. Интеллектуально он не отставал, но физически начались проблемы — не мог ползти, сидеть, вставать на колени. Побежали по врачам. Всё происходило очень медленно. Многие говорили — мальчишки ленивые, потерпите, сейчас массаж сделаем. Всё растянулось на три месяца. А потом уже и врачи забили тревогу, назначили анализ на спинально-мышечную атрофию. Мы были уверены, что это не про нас. Ничего такого в роду ни у кого из нас не было. Были уверены, что сдадим этот анализ и дальше будем обследоваться, искать причину. 5 ноября 2019 года пришёл результат на почту, и земля ушла из-под ног», — рассказывал папа малыша.

СМА — смертельно опасное нейродегенеративное заболевание, в процессе его развития у пациента постепенная атрофируется скелетная мускулатура, человек теряет или так и не приобретает способности ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. Со временем возникает сколиоз и другие ортопедические проблемы. Также СМА-пациенты без должного ухода и лечения постепенно утрачивают способность самостоятельно дышать, глотать, кашлять.

СМА возникает из-за потери участка хромосомы или точечной мутации гена SMN1 в пятой хромосоме. Из-за этого нарушается синтез SMN-белка, недостаток которого приводит к гибели моторных нейронов и атрофии скелетной мускулатуры.

Чтобы болезнь проявилась, носителем рецессивной мутации в гене SMN1 должны быть оба родителя. Таким носителем является примерно каждый 40-й житель Земли.