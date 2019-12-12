Семью погибших в аварии на улице Каменка финансово поддержали 1500 человек. Водителя отправили под домашний арест на время следствия 12.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Полторы тысячи человек поучаствовали в сборе средств семье сбитых насмерть на пешеходном переходе бабушки с внучкой. Организатор сбора предоставила Зеленоград.ру отчеты о переводах из банка и выразила благодарность всем неравнодушным.

Сбор средств на расходы и в поддержку семье погибших в аварии девочки с бабушкой организовала Анна Крючкова. Она мама ребенка, с которым погибшая девочка ходила в одну группу в детском саду. Сбор пожертвований начался вечером 5 декабря, на следующий день реквизиты опубликовали СМИ, и деньги приходили вплоть до 9 декабря, пока всю информацию о сборе не убрали из интернета. Удалось собрать внушительную сумму. Все средства были переведены на личную карту матери погибшей девочки.

Тем временем, водителя отправили под домашний арест на время следствия. Об этом Зеленоград.ру сообщили в пресс-службе Зеленоградского районного суда. Делом о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3, статьи 264), в этот раз занимается Следственный комитет.

Следователь в суде ходатайствовал о заключении водителя под стражу в СИЗО на время следствия, потому что посчитал, что он может попытаться бежать или оказывать давление на семью погибших. Но положительные характеристики смогли смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Теперь водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Третий пострадавший в аварии — двухлетняя девочка находится дома и ее здоровье стабильно.

Справедливо ли решение суда — домашний арест на время следствия за ДТП с двумя погибшими?
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