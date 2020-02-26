Мемориал «Штыки» на Ленинградском шоссе подсветят прожекторами и поставят видеокамеры 26.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Обелиск, барельеф и бронзовую чашу мемориал «Штыки» на Ленинградском шоссе возле въезда в Зеленоград подсветят 44 прожектора, на пешеходной дорожке возле мемориального комплекса поставят 11 фонарей. Архитектурно-художественная подсветка будет включаться вечером автоматически. Освещение и камеры поставят в этом году.

Об этих планах в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках программы развития светоцветовой среды в Москве сообщил столичный департамент ЖКХ.

Под курганом памятника на 40-м километре Ленинградского шоссе покоятся останки советских солдат, павших в боях за Москву в 1941—1942 годах. Иногда люди гуляют по холму и его подножию, а иногда и катаются с холма на велосипедах, санках и лыжах. Был случай — даже на автомобиле.

Шесть назад после многочисленных обращений возле монумента ставили табличку, запрещающую кататься со склона на чём-либо, а также ходить по нему и выгуливать на этом месте собак. Табличка стояла в одном месте огромного кургана и на неё надо было ещё наткнуться. Какого-либо действия она не возымела.

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«Вначале в деревне Матушкино была могилка, за которой ухаживали местные жители, которые похоронили тех, кто погиб непосредственно в деревне, — рассказывала свидетель боёв за Москву Александра Васильева. — Когда наступила весна 1942-го, кругом были трупы, стали создавать отряды по перезахоронению. За Ленинградское шоссе перенесли и останки из могилы в Матушкино, получилась братская могила. В 1952 году над ней открылся памятник. Когда строили Зеленоград, тоже находили останки и торжественно переносили в эту могилу».

На братской могиле были имена и фамилии погибших бойцов, но их закрыл монумент «Штыки», возведённый в 1974 году. То есть, курган скрыл имена похороненных здесь солдат. Благодаря зеленоградскому краеведческому объединению «Земляки», которым руководит Васильева, эти имена и фамилии подтверждены документально (список). Однако власти не нашли возможности увековечить имена погибших солдат непосредственно на памятнике — некому поработать с архивами, чтобы получить разрешение Министерства обороны.

Вместо них это однажды сделал неизвестный: зимой прошлого года он написал на бумаге имена 209-ти солдат, погибших при обороне Крюково и боях за Москву, и «замуровал» бумажные списки в лёд у подножья мемориала. Но весной лёд растаял и списков захороненных солдат здесь по-прежнему нет. Мемориал реставрировали в 2016—2017 годах, но увековечивание имён на памятнике не вошло в список реставрационных работ.

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Метки:
мемориал "штыки", архитектурная подсветка
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