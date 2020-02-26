Об этих планах в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках программы развития светоцветовой среды в Москве сообщил столичный департамент ЖКХ.

Под курганом памятника на 40-м километре Ленинградского шоссе покоятся останки советских солдат, павших в боях за Москву в 1941—1942 годах. Иногда люди гуляют по холму и его подножию, а иногда и катаются с холма на велосипедах, санках и лыжах. Был случай — даже на автомобиле.

Шесть назад после многочисленных обращений возле монумента ставили табличку, запрещающую кататься со склона на чём-либо, а также ходить по нему и выгуливать на этом месте собак. Табличка стояла в одном месте огромного кургана и на неё надо было ещё наткнуться. Какого-либо действия она не возымела.