Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Ледяные таблички с именами похороненных солдат появились у подножья «Штыков» 14.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Имена 209-ти солдат, погибших при обороне Крюково и боях за Москву на 41 километре Ленинградского шоссе, написаны на бумаге от руки и «замурованы» в лёд. Таблички стоят у подножья кургана мемориала «Штыки». Останки бойцов покоятся под курганом.

Таблички нашел житель поселка Ржавки. Кто их поставил, неизвестно. Имена погибших в 1941 году солдат стали известны, благодаря большой работе педагога, руководителя зеленоградского краеведческого объединения «Земляки», свидетеля боёв Александры Васильевой.

«Вначале в деревне Матушкино была могилка, за которой ухаживали местные жители, которые похоронили тех, кто погиб непосредственно в Матушкино, — рассказала Александра Николаевна. — Когда наступила весна 1942 года (как рассказывают очевидцы, кругом были трупы), стали создавать отряды по перезахоронению. Хоронили уже за Ленинградским шоссе, на той стороне. Туда перенесли и останки из могилы в Матушкино, получилась братская могила. В 1952 году над ней открылся памятник. Когда строили Зеленоград, тоже находили останки и торжественно переносили в эту могилу».

На могиле были фамилии погибших бойцов, но их закрыл монумент «Штыки», построенный в 1974 году. Благодаря «Землякам», фамилии подтверждены документально. Однако власти не нашли возможности увековечить имена погибших солдат непосредственно на памятнике. Хотя имена 511 солдат, похороненных в братской могиле в Крюково (ранее считалось, что там лежат останки 38 человек), все-таки были увековечены на обновленном памятнике на Привокзальной площади.

«Я не знаю автора табличек, но списки могли написать многие местные жители, — сказала Zelenograd.ru Александра Васильева. — Возможно, это как-то сдвинет камень, подвигнет власти все-таки увековечить имена погибших».

Cписок, солдат, похороненных в братской могиле на 41 километре Ленинградского шоссе.

 Реклама
Аттракцион невиданной щедрости в парке развлечений Виртуалити. Нереальные эмоции со скидкой 50% Объявления
Цирк Максимус— уникальный аттракцион с тигрольвами! Есть билеты со скидками и детям до 11 лет - бесплатный билет Объявления
В стоматологии компании «Никор» большие скидки на протезирование и лечение в рамках акции «Улыбнись своему здоровью» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В феврале

Скидка на напольную
плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
В феврале

Скидка на напольную
плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама