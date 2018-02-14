Таблички нашел житель поселка Ржавки. Кто их поставил, неизвестно. Имена погибших в 1941 году солдат стали известны, благодаря большой работе педагога, руководителя зеленоградского краеведческого объединения «Земляки», свидетеля боёв Александры Васильевой.

«Вначале в деревне Матушкино была могилка, за которой ухаживали местные жители, которые похоронили тех, кто погиб непосредственно в Матушкино, — рассказала Александра Николаевна. — Когда наступила весна 1942 года (как рассказывают очевидцы, кругом были трупы), стали создавать отряды по перезахоронению. Хоронили уже за Ленинградским шоссе, на той стороне. Туда перенесли и останки из могилы в Матушкино, получилась братская могила. В 1952 году над ней открылся памятник. Когда строили Зеленоград, тоже находили останки и торжественно переносили в эту могилу».



На могиле были фамилии погибших бойцов, но их закрыл монумент «Штыки», построенный в 1974 году. Благодаря «Землякам», фамилии подтверждены документально. Однако власти не нашли возможности увековечить имена погибших солдат непосредственно на памятнике. Хотя имена 511 солдат, похороненных в братской могиле в Крюково (ранее считалось, что там лежат останки 38 человек), все-таки были увековечены на обновленном памятнике на Привокзальной площади.

«Я не знаю автора табличек, но списки могли написать многие местные жители, — сказала Zelenograd.ru Александра Васильева. — Возможно, это как-то сдвинет камень, подвигнет власти все-таки увековечить имена погибших».

Cписок, солдат, похороненных в братской могиле на 41 километре Ленинградского шоссе.