Под курганом памятника на 41-м километре Ленинградского шоссе покоятся останки советских солдат, павших в боях за Москву в 1941—1942 годах. По холму и его подножью гуляют люди. Одни зеленоградцы не понимают, как можно в принципе ходить по памятникам войны — это осквернение памяти павших. Другие не понимают, что в этом такого. А третьи могут и не знать, что под холмом находится братская могила — власти много лет не могут увековечить имена захороненных здесь солдат, хотя они известны.

По холму «Штыков» уже катались на велосипедах, санках, лыжах и даже на автомобиле. Три года назад пятеро молодых людей залезли на памятник на высоту 63 метра по строительным лесам (в это время монумент реставрировали), сняли это на камеру и посоветовали: «Кто хочет, залезайте, охраны нет».

Недавно местная жительница, наблюдавшая гуляния по кургану, как раз и попросила поставить там охрану. Это, вероятно, невозможно, потому что префектура в ответ на обращение пообещала снова поставить запрещающую табличку. Но пять лет назад после многочисленных обращений возле монумента уже ставили табличку, запрещающую кататься со склона на чём-либо, а также ходить по нему и выгуливать на этом месте собак. Табличка стояла в одном месте огромного кургана и на неё надо было ещё наткнуться. На ней было нарисовано, что «ничего нельзя», но не было объяснения, почему именно. Куда сейчас делась та табличка, неизвестно.

Залезать на памятники законодательно не запрещается. Если памятник повредят в процессе, тогда уже вступает в силу уголовная статья «вандализм». А ходить по кургану на братской могилой или не ходить — вопрос этический. Но по крайней мере нужно показать, что это могила — сейчас многие этого не понимают.

«Вначале в деревне Матушкино была могилка, за которой ухаживали местные жители, которые похоронили тех, кто погиб непосредственно в деревне, — рассказывала свидетель боёв Александра Васильева. — Когда наступила весна 1942-го, кругом были трупы, стали создавать отряды по перезахоронению. За Ленинградское шоссе перенесли и останки из могилы в Матушкино, получилась братская могила. В 1952 году над ней открылся памятник. Когда строили Зеленоград, тоже находили останки и торжественно переносили в эту могилу».

На могиле были имена и фамилии погибших бойцов, но их закрыл монумент «Штыки», возведённый в 1974 году. То есть, курган скрыл имена похороненных здесь солдат. Благодаря зеленоградскому краеведческому объединению «Земляки», которым руководит Васильева, эти имена и фамилии подтверждены документально (список). Однако власти не нашли возможности увековечить имена погибших солдат непосредственно на памятнике — некому поработать с архивами, чтобы получить разрешение Министерства обороны.

Вместо них это однажды сделал неизвестный: зимой прошлого года он написал на бумаге имена 209-ти солдат, погибших при обороне Крюково и боях за Москву, и «замуровал» бумажные списки в лёд у подножья мемориала. Но весной лёд растаял и списков захороненных солдат здесь по-прежнему нет.