Администрация и МЧС разошлись во мнениях о причине эвакуации детсада. Одни говорят — минирование, другие — учения 21.02.2020 ZELENOGRAD.RU

О том, что возле детского сада в Андреевке собрались все экстренные службы, в редакцию «Зеленоград.ру» сообщил в четверг местный житель. В МЧС и детском саду нас настойчиво заверяли, что это были учения по эвакуации с привлечением всех служб и что происходящие никак не связано с угрозами «минирования». Однако у администрации Солнечногорска другая информация.

В полицию поступил телефонный звонок с сообщением, что в детском саду заложено взрывное устройство. На место прибыли МЧС, «скорая помощь» и полиция с кинологами, которые обследовали все помещения садика и прилегающую территорию. Сотрудников и детей эвакуировали в соседнюю школу.

Следов взрывчатки и взрывных устройств не нашли, и детское учреждение вернулось к штатному режиму работы. Правоохранительные органы разыскивают телефонных террористов.

По такому же сценарию разворачивались в этот день события в детском саду № 35 в Солнечногорске. Всего эвакуировали 300 человек, говорится на сайте Солнечногорской администрации.

Тотальные эвакуации, которые начались в зеленоградских школах и детских садах в декабре прошлого года, также сначала хотели прикрыть легендой об учениях. Источник в экстренных службах пояснил тогда: ««Учения проводились по предложению департамента образования. Нужно было проверить реальное состояние дел: как реагируют дети, учителя, охрана».

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На следующий день официальные представители департамента и экстренных служб опровергли эту информацию. А в сводке о чрезвычайных происшествиях выезды спасателей на места эвакуаций объяснялись ложным срабатыванием пожарной сигнализации.

Когда эвакуации в столице, и Зеленограде в частности, достигли критических масштабов — некоторые детские сады и школы эвакуировали более пяти раз за две недели, — департамент образования выпустил обращение, в котором наконец признал, что в последнее время «участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов».

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Сообщения о «минировании» поступают по телефону и электронной почте, номера и адреса которых практически невозможно вычислить. Борьба с телефонными и электронными террористами — это компетенция и прямая обязанность Федеральной службы безопасности". Но служба никак не комментирует сложившуюся ситуацию. А до тех пор ни в МЧС, ни в полиции, ни в других ведомствах «ничего не знают» о «минированиях».

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Метки:
детский сад, тема - чп, происшествия, ложное сообщение об акте терроризма, эвакуация
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