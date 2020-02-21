О том, что возле детского сада в Андреевке собрались все экстренные службы, в редакцию «Зеленоград.ру» сообщил в четверг местный житель. В МЧС и детском саду нас настойчиво заверяли, что это были учения по эвакуации с привлечением всех служб и что происходящие никак не связано с угрозами «минирования». Однако у администрации Солнечногорска другая информация.

В полицию поступил телефонный звонок с сообщением, что в детском саду заложено взрывное устройство. На место прибыли МЧС, «скорая помощь» и полиция с кинологами, которые обследовали все помещения садика и прилегающую территорию. Сотрудников и детей эвакуировали в соседнюю школу.

Следов взрывчатки и взрывных устройств не нашли, и детское учреждение вернулось к штатному режиму работы. Правоохранительные органы разыскивают телефонных террористов.

По такому же сценарию разворачивались в этот день события в детском саду № 35 в Солнечногорске. Всего эвакуировали 300 человек, говорится на сайте Солнечногорской администрации.

Тотальные эвакуации, которые начались в зеленоградских школах и детских садах в декабре прошлого года, также сначала хотели прикрыть легендой об учениях. Источник в экстренных службах пояснил тогда: ««Учения проводились по предложению департамента образования. Нужно было проверить реальное состояние дел: как реагируют дети, учителя, охрана».