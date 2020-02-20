Пожарные и «скорая» приехали к детскому саду в Андреевке. Выяснили, что случилось (ничего страшного) 20.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Машины экстренных служб появились у детского садика в Андреевке днем в четверг, 20 февраля. Обеспокоенный местный житель прислал «Зеленоград.ру» фотографии с вопросом: «Что случилось?»

В МЧС нам ответили, что, наверное, эвакуировали по учебной тревоге, никаких тревожных вызовов к ним не поступало. В детском саду подтвердили: «У нас ничего не случилось. Это была учебная эвакуация с привлечением всех служб».

В конце прошлого года и начале нового по школах и детским садам Зеленограда прокатилась волна массовых эвакуаций. После первых эвакуаций источник в экстренных службах рассказал, что это инициатива департамента образования, который решил проверить, насколько школьная администрация реально готова к подобным чрезвычайнм ситуациям, и что учения были скрытыми. Позже департамент и экстренные службы опровергли эту информацию.

Читайте также
Массовая эвакуация зеленоградских детсадов и школ, из-за которой родителей срывали с работы, оказалась учениями. Хотели проверить реальное состояние дел

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Метки:
детский сад, тема - чп, происшествия, учения
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Легковушка врезалась в автобус на Центральном проспекте и сбила фонарный столб. Фото и видео Новости
«Погладь меня картой». Грустный валидатор просит пассажиров оплачивать проезд Жизнь
Премьеры Суздальского фестиваля анимационного кино — 14 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) Новости
Пожарные приехали к столбу черного дыма возле леса в 1 микрорайоне, но огня не нашли Новости
«Пятерочка» в 14-м микрорайоне закрывается, чтобы через два месяца открыться в соседнем здании Новости
Городской марафон талантов Star's Track приглашает участников из многодетных семей. Это конкурс для танцоров, певцов, музыкантов и мастеров разговорного жанра Новости
1-й Западный проезд переименовали в улицу Академика Валиева Новости
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
23 февраля в парке Победы прогремит артиллерийский салют Новости
Детский фестиваль «Игровая галерея» — четыре игротеки одновременно. 22 и 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Москва удвоила число электробусов. Рассказываем, когда они будут в Зеленограде и как власти отвечают на вопросы скептиков Истории
Старейшей зеленоградской музыкальной школе исполнилось 50 лет. Воспоминания об учёбе: ностальгические, весёлые и неожиданные Новости
Книжная ярмарка, праздничный концерт, соревнования роботов и новые выставки — бесплатные мероприятия в ДК 22-24 февраля Афиша
Кнопки на дверях автобусов. Почему пассажиры жалуются на них и что отвечают власти Истории
Президент банка ВТБ выделил 60 миллионов для зеленоградца Тимура Дмитриенко. Ему собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире Новости
Погодные рекорды февраля: плюс шесть, но ветрено. Зима закончилась и больше не вернётся Новости
Школы продолжают отправлять детей учиться на дому из-за ОРВИ и гриппа. Но эпидемии в Зеленограде нет Новости
На Берёзовой аллее сделают парк со скалодромом и круглогодичной горкой. Рассказываем подробности проекта Новости
Вечер памяти Валерия Клементьева — 27 февраля Афиша
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Истории
Большинство читателей «Зеленоград.ру» решили сделать на месте катка в 16-м микрорайоне летний кинотеатр. Мы отправили их предложение в префектуру. Власти хотят что-нибудь спортивное Новости
Прокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов. Один из них планируют построить рядом с Зеленоградом Новости
Массовые соревнования «Лыжня России» — 22 февраля. Открыта регистрация Афиша
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов. Но для москвичей ничего не изменится: завтраки останутся бесплатными, а за обеды придется платить Новости
В Андреевке появится чистая холодная вода. Для этого её разбавят водой из Зеленограда Новости
«Ну что, чурка, поджечь тебе бороду?» В зеленоградском суде прямо перед заседанием избили обвиняемого из-за молитвенного коврика Истории
Лес рубят для строительства спорткомплекса с бассейном в 9-м микрорайоне Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру