Машины экстренных служб появились у детского садика в Андреевке днем в четверг, 20 февраля. Обеспокоенный местный житель прислал «Зеленоград.ру» фотографии с вопросом: «Что случилось?»

В МЧС нам ответили, что, наверное, эвакуировали по учебной тревоге, никаких тревожных вызовов к ним не поступало. В детском саду подтвердили: «У нас ничего не случилось. Это была учебная эвакуация с привлечением всех служб».

В конце прошлого года и начале нового по школах и детским садам Зеленограда прокатилась волна массовых эвакуаций. После первых эвакуаций источник в экстренных службах рассказал, что это инициатива департамента образования, который решил проверить, насколько школьная администрация реально готова к подобным чрезвычайнм ситуациям, и что учения были скрытыми. Позже департамент и экстренные службы опровергли эту информацию.