В Алабушево планируется построить 38 зданий — в основном производственных — и расширить дороги в Западной промзоне для транспортного обслуживания площадки Особой экономической зоны. Официально говорится о создании 22-х тысяч новых рабочих мест, неофициально — в четыре раза меньше.
Особая экономическая зона находится в промзоне Алабушево, расположенной между кладбищем, железной дорогой, Западной промзоной и садовыми товариществами «Энергетик», «Пенсионер» и «Киношник» возле Алабушевской улицы. Площадь технополиса «Москва» в промзоне Алабушево составляет 142,7 гектара.
Здесь уже построили пожарное депо, таможенный пост, конгресс-центр, дата-центр, предприятия по производству глюкометров и лазерного оборудования, продукции из синтетического сапфира. Построено 73 тысячи квадратных метров площадей, а планируется построить в десять раз больше — 796 тысяч кв.м, — это по данным правительства Москвы.
Окончательно заполнить площадями и производствами площадку Алабушево планируется до конца 2023 года, заявил ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Источник «Зеленоград.ру» в технополисе «Москва» сообщил, что уже сейчас все участки на площадке заняты, а к 2022 году ожидается, что там будет работать около 5200 человек.
Проект планировки предусматривает строительство промышленно-производственных, коммунально-складских и общественных зданий, в том числе гостиницы и бомбоубежищ, а также четырех объектов инженерной инфраструктуры. Снесут два контрольно-пропускных пункта.
При въезде на площадку (60 метров) расширят до шести полос улицу Конструктора Лукина — основной дороге, ведущей в промзону, расширят местный проезд 6029 до четырех полос (790 метров), построят велодорожки шириной 1,5 метра на улице Конструктора Лукина и в местных проездах. Кроме того, устроят светофор на перекрестке с круговым движением улицы Конструктора Лукина и проезда 4803. На другом конце этой магистральной улицы в промзоне тоже будут делать перекресток с круговым движением, но уже для другого проекта — строительства третьего переезда через железную дорогу и через Алабушево.
Кроме того, планируется устроить три уличных пешеходных перехода на улице Конструктура Лукина и реконструировать шесть переходов там же и на параллельном проезде 6029. А также устроить 14 остановок для внутреннего автобусного маршрута в технополисе.
Увидеть проект планировки площадки Алабушево можно на сайте управы Силино и в самой управе в её рабочие часы до 20 февраля. 27 февраля в 19:00 обсуждение пройдет в корпусе 1123. В течение недели после собрания участников слушаний можно прислать свои предложения и замечания на электронный адрес zelao-gradstroy@mos.ru или почтой: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1 (Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в ЗелАО).
Особая зона «Зеленоград» была создана в декабре 2005 года и в течение десяти лет состояла из двух площадок — в промзоне Алабушево и на территории МИЭТа. В 2015 году к ней присоединили площадку завода «Микрон» и НИИ молекулярной электроники в Северной промзоне, в 2017-м в особую зону включили «Ангстрем», «Ангстрем-Т» и еще семь земельных участков в Алабушево. В 2016 году Минэкономразвития и правительство Москвы подписали соглашение о передаче полномочий по управлению зоной на уровень региона — то есть Москвы, — до того это была федеральная площадка.
Два года назад генеральный директор технополиса «Москва» оценил состояние площадки Алабушево как неплохое, отметив близость аэропорта, автомагистралей и железной дороги. Станцию Алабушево могут включить в проект Московских центральных диаметров (МЦД), сделав конечной остановкой маршрута вместо Крюково — такой проект сейчас рассматривают. Если это произойдет, то работники зеленоградской особой экономической зону будут обеспечены удобным транспортом: МЦД — это современные электрички, но более дешёвый, чем сейчас проезд, и оплату картой «Тройка». Проблема в отсутствии путей: из Москвы до Крюково их четыре, а дальше — всего два.