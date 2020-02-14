Проект планировки предусматривает строительство промышленно-производственных, коммунально-складских и общественных зданий, в том числе гостиницы и бомбоубежищ, а также четырех объектов инженерной инфраструктуры. Снесут два контрольно-пропускных пункта.

При въезде на площадку (60 метров) расширят до шести полос улицу Конструктора Лукина — основной дороге, ведущей в промзону, расширят местный проезд 6029 до четырех полос (790 метров), построят велодорожки шириной 1,5 метра на улице Конструктора Лукина и в местных проездах. Кроме того, устроят светофор на перекрестке с круговым движением улицы Конструктора Лукина и проезда 4803. На другом конце этой магистральной улицы в промзоне тоже будут делать перекресток с круговым движением, но уже для другого проекта — строительства третьего переезда через железную дорогу и через Алабушево.

Кроме того, планируется устроить три уличных пешеходных перехода на улице Конструктура Лукина и реконструировать шесть переходов там же и на параллельном проезде 6029. А также устроить 14 остановок для внутреннего автобусного маршрута в технополисе.

Увидеть проект планировки площадки Алабушево можно на сайте управы Силино и в самой управе в её рабочие часы до 20 февраля. 27 февраля в 19:00 обсуждение пройдет в корпусе 1123. В течение недели после собрания участников слушаний можно прислать свои предложения и замечания на электронный адрес zelao-gradstroy@mos.ru или почтой: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1 (Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в ЗелАО).

Особая зона «Зеленоград» была создана в декабре 2005 года и в течение десяти лет состояла из двух площадок — в промзоне Алабушево и на территории МИЭТа. В 2015 году к ней присоединили площадку завода «Микрон» и НИИ молекулярной электроники в Северной промзоне, в 2017-м в особую зону включили «Ангстрем», «Ангстрем-Т» и еще семь земельных участков в Алабушево. В 2016 году Минэкономразвития и правительство Москвы подписали соглашение о передаче полномочий по управлению зоной на уровень региона — то есть Москвы, — до того это была федеральная площадка.