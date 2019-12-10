При этом, если компания арендует стойку, она может разместить на ней собственные сервера, а если выбирает услугу VDS — получает в пользование выделенный виртуальный сервер. То самое «облако», которое по мнению специалистов GreenBushDC по надежности и доступности данных сейчас ничем не уступает физическому серверу. Облачные услуги в ЦОД строятся на платформе Open Stack.

Клиенты GreenBushDC также могут развернуть облако на собственном оборудовании. Это удобно в ситуации, когда мощность «облачного» сервера нужно регулировать. Например, увеличивать на пиковых нагрузках и снижать в низкий сезон. С физическим сервером так не получится — возможности «железа» ограничены оборудованием.