Дата-центр — центр хранения и обработки данных (ЦОД), где сотни серверов поддерживают работу интернет-магазинов, игровых сервисов и платежных систем, торговых площадок и социальных сетей. Зеленоградский GreenBushDC на площадке «Алабушево» в ОЭЗ — один из таких дата-центров. Посмотрим, что у GreenBushDC внутри.
ЦОД начали строить в 2013 году, а уже через пять лет ввели в эксплуатацию первые модули. Сейчас в ЦОД GreenBushDC 660 стоек на 1300 м2 машинных залов. Это первая очередь серверного оборудования и всего 10% от планируемых объемов— в ближайшее время ЦОД запустит еще девять машзалов. С зоной обмена трафиком М9 дата-центр связывает собственный оптический кабель. На объекте уже подключены ведущие операторы «Ростелеком», Dataplanet, и «ЭР-Телеком Холдинг», а скоро из Москвы проложат кабели еще двух крупных операторов — «Мегафон» и «Билайн».
При этом, если компания арендует стойку, она может разместить на ней собственные сервера, а если выбирает услугу VDS — получает в пользование выделенный виртуальный сервер. То самое «облако», которое по мнению специалистов GreenBushDC по надежности и доступности данных сейчас ничем не уступает физическому серверу. Облачные услуги в ЦОД строятся на платформе Open Stack.
Клиенты GreenBushDC также могут развернуть облако на собственном оборудовании. Это удобно в ситуации, когда мощность «облачного» сервера нужно регулировать. Например, увеличивать на пиковых нагрузках и снижать в низкий сезон. С физическим сервером так не получится — возможности «железа» ограничены оборудованием.
Прямо в ЦОД GreenBushDC можно арендовать небольшие офисные помещения. Например, для организации собственной дежурной смены инженеров. Это позволит сэкономить на услугах установки и обслуживания серверов. Впрочем, арендовать офис в ЦОД можно не только в целях экономии: по закону банки обязаны обслуживать сервера исключительно силами своих специалистов. Если важно поддержать фирменный стиль, у ЦОД есть пустые помещения под корпоративную отделку.
Чтобы установить собственное оборудование в офис или стойку, нужно прислать список оснащения и подвезти его. В зоне погрузки у здания есть дебаркадер для грузовиков: здесь оборудование выгружают, маркируют и отправляют на склад или сразу в зону сборки. Для подъема на этаж задействуют грузовой лифт.
За работой всех систем дата-центра следят специалисты отдела технического мониторинга. Среди них есть ночной «сетевик» — он обеспечивает коммутацию серверов, если клиенты привозят их ночью, стараясь избежать простоя в пиковое время.
Безопасность в GreenBushDC строже, чем в аэропорту: внутри и снаружи здания ведется круглосуточное видеонаблюдение, а записи хранят два года. Гостей сопровождают сотрудники дата-центра, а по камерам сразу видно, есть ли у посетителя допуск в соответствующее помещение.
ЦОД построен из жаропрочных материалов, которые обычно используют в аэропортах. Внутри две собственные системы пожаротушения, а машинные залы оснащены установкой раннего пожарного оповещения. Она более чувствительна, чем основная система пожаротушения и не только уведомляет о возгорании, но и вызывает службу безопасности.
Кондиционеры в машинных залах поддерживают температуру в пределах нормы. Для охлаждения используется чиллерная схема и системы адиабатического охлаждения.
За энергоснабжение серверов отвечают три собственных подстанций ОЭЗ. Системы резервного электропитания обеспечивают четыре динамических дизельных и два вспомогательных источника бесперебойного питания номинальной мощностью 1670 КВА. Они могут в течение 24 часов обеспечивать автономную работу дата-центра. Топливохранилище пополняют три поставщика. При переходе ЦОД в режим автономной работы, один из них в течение суток доставит новый запас топлива.
GreenBushDC — дата-центр для любого бизнеса. Резервный и надежный — для крупного, основной и недорогой — для среднего и малого. Стоек в машинных залах и места в «облаке» хватит для всех.
Подробнее об услугах дата-центра GreenBush на сайте greendc.ru или по телефону 8-800-350-15-00.