



Федор Викторович Лукин (1908-1971) — разработчик радиолокационных и счетно-решающих приборов, бортовой аппаратуры и других радиосистем военного назначения, организатор советской радиоэлектронной отрасли. Был первым директором зеленоградского Центра микроэлектроники (позже — Научного центра), где под его руководством комплексно решалась задача проектирования отечественных изделий микроэлектроники. С 1963 по 1970 годы Лукину удалось создать уникальный научно-производственный комплекс. В 1971 году Центр микроэлектроники был награжден орденом Ленина, а Федор Лукин — орденом Октябрьской революции. Заслуги Федора Викторовича были отмечены и другими орденами и медалями, он дважды лауреат Государственной (Сталинской) премии (1946 и 1953 годы) и Ленинской премии (1958). В 1983 году имя Лукина было присвоено зеленоградскому НИИ физических проблем.

Лукин вёл большую научную и педагогическую работу, преподавал в МЭИ, МИСИ и МИЭТ. У него имеется ряд изобретений и много научных трудов.