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Проезд в промзоне Алабушево назовут улицей конструктора Лукина 30.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Столичные власти одобрили инициативу зеленоградского Совета ветеранов электронной промышленности назвать номерной проезд 683 улицей конструктора Лукина — в честь первого директора Научного центра Федора Лукина. Теперь дорогу должны переименовать официально.

Проезд 683 на площадке «Алабушево» особой экономической зоны
Фото: Яндекс.Карты



Федор Викторович Лукин (1908-1971) — разработчик радиолокационных и счетно-решающих приборов, бортовой аппаратуры и других радиосистем военного назначения, организатор советской радиоэлектронной отрасли. Был первым директором зеленоградского Центра микроэлектроники (позже — Научного центра), где под его руководством комплексно решалась задача проектирования отечественных изделий микроэлектроники. С 1963 по 1970 годы Лукину удалось создать уникальный научно-производственный комплекс. В 1971 году Центр микроэлектроники был награжден орденом Ленина, а Федор Лукин — орденом Октябрьской революции. Заслуги Федора Викторовича были отмечены и другими орденами и медалями, он дважды лауреат Государственной (Сталинской) премии (1946 и 1953 годы) и Ленинской премии (1958). В 1983 году имя Лукина было присвоено зеленоградскому НИИ физических проблем.

Лукин вёл большую научную и педагогическую работу, преподавал в МЭИ, МИСИ и МИЭТ. У него имеется ряд изобретений и много научных трудов.

В прошлом году префектура предложила назвать номерные проезды на территории Особой экономической зоны именами первых руководителей, директоров предприятий, стоявших у истоков создания зеленоградского научно-промышленного комплекса — первого директора НИИ точной технологии Владимира Сергеева, первого директора Научного центра Федора Лукина, первого директора НИИ материаловедения Андрея Малинина, первого ректора МИЭТ Леонида Преснухина и первого директора НИИ физических проблем, одного из создателей советской ЭВМ Давлета Юдицкого. Кроме того, окружной Совет ветеранов электронной промышленности предложил назвать сквер между корпусами 401 (торговый дом «Юность») и 403 парком 55-летия отечественной электроники — в честь юбилея образования Центра микроэлектроники союзного значения в Зеленограде.

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