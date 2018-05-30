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Префектура предложила назвать проезды в Алабушево именами «отцов» зеленоградской микроэлектроники 30.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Номерные проезды на территории Особой экономической зоны могут получить имена первого директора НИИ точной технологии Владимира Сергеева, первого директора Научного центра Федора Лукина, первого директора НИИ материаловедения Андрея Малинина, первого ректора МИЭТ Леонида Преснухина и первого директора НИИ физических проблем, одного из создателей советской ЭВМ Давлета Юдицкого. А сквер на площади Юности предлагают назвать парком 55-летия отечественной микроэлектроники.

Об этом сообщает префектура. 8 августа 1962 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании в Зеленограде Центра микроэлектроники — в его состав вошли «Научный центр» (НЦ) и комплекс НИИ и КБ в союзных республиках, подчинявшиеся Министерству электронной промышленности. Именами первых руководителей зеленоградских предприятий предложено проезд 683 (вокруг площадки), 4803 (от проспекта Генерала Алексеева до конечной автобусной остановки у платформы Алабушево), 684 (вдоль железной дороги), 5557 (проходит возле Алабушевского кладбища), 6029 (по западной стороне природоохранной зоны, русла реки Сходни).

Зеленоградский Совет ветеранов электронной промышленности также предложил назвать сквер между корпусами 401 (торговый дом «Юность») и 403 парком 55-летия отечественной электроники — в честь юбилея образования Центра микроэлектроники союзного значения в Зеленограде.

Совет директоров организаций науки и промышленности эти инициативы одобрил, теперь переименования должны утвердить на уровне мэрии.

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