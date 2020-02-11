На станции Поварово-1 пассажиры часто ходят через пути, были жертвы. После долгих переговоров с РЖД началось строительство современного подземного перехода под станцией. Достроить его обещают к концу года.
Сейчас оборудованы строительные площадки, переносятся инженерные коммуникации и сети. Длина будущего пешеходного перехода 55 метров, 33 из которых — тоннель, сообщает Октябрьская железная дорога. Переход будет оборудован не только удобными пандусами (это сейчас обязательно) для маломобильных пассажиров, но и наклонными подъемными платформами для инвалидов. Такие же удобства делают в строящемся пешеходном переходе на станции Подсолнечная.
А в Крюково — крупной пассажирообразующей станции на московском участке ОЖД — ничего подобного нет и не планируется. Последние новости из крюковского перехода были об очередном отключении света — тогда люди светили себе телефонами, но все равно падали в темноте. Возможно, что-то изменится с запуском МЦД.
Почему так повезло Поварово, но до сих пор не везёт Крюково? Возможно, это связано с появлением рядом с Поварово завода по производству автомобилей «Мерседес». Так, например, именно ради завода губернатор Московской области просил РЖД расширить автомобильный проезд под железной дорогой рядом с Поварово.
Что же касается пешеходов, то через пути на станции Поварово-1 ходят, потому что по лестнице — неудобно и долго. С появлением турникетов ситуация, говорят местные жители, только ухудшилась: основной выход с платформы в сторону области закрыли, идти стало ещё дольше, и многие ходят по рельсам. Информация о сбитых насмерть у Поварово людях поступала по крайней мере один-два раза в год (это только ставшие известными случаи).
Положительное заключение государственной экспертизы года по строительству пешеходного тоннеля в Поварово было получено ещё в 2013 году, скупо сообщала о проблеме администрация солнечногорского района в позапрошлом году. Тогда власти вели переговоры с РЖД, те обещали начать стройку в том же 2018-м — но задержались. Сейчас пешеходные тоннели и в Поварово, и в Солнечногорске обещают достроить к концу этого года. После этого существующий пешеходный мост на Подсолнечной демонтируют.