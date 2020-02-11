Почему так повезло Поварово, но до сих пор не везёт Крюково? Возможно, это связано с появлением рядом с Поварово завода по производству автомобилей «Мерседес». Так, например, именно ради завода губернатор Московской области просил РЖД расширить автомобильный проезд под железной дорогой рядом с Поварово.

Что же касается пешеходов, то через пути на станции Поварово-1 ходят, потому что по лестнице — неудобно и долго. С появлением турникетов ситуация, говорят местные жители, только ухудшилась: основной выход с платформы в сторону области закрыли, идти стало ещё дольше, и многие ходят по рельсам. Информация о сбитых насмерть у Поварово людях поступала по крайней мере один-два раза в год (это только ставшие известными случаи).

Положительное заключение государственной экспертизы года по строительству пешеходного тоннеля в Поварово было получено ещё в 2013 году, скупо сообщала о проблеме администрация солнечногорского района в позапрошлом году. Тогда власти вели переговоры с РЖД, те обещали начать стройку в том же 2018-м — но задержались. Сейчас пешеходные тоннели и в Поварово, и в Солнечногорске обещают достроить к концу этого года. После этого существующий пешеходный мост на Подсолнечной демонтируют.