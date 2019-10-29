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Почему на станции Радищево рядом с Зеленоградом погиб человек. Возможно, не последний 29.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Радищево — вторая остановка из Зеленограда в направлении Солнечногорска. В начале октября местный пенсионер переходил там железную дорогу и его насмерть сбила электричка. Корреспондент «Зеленоград.ру» отправился на станцию, чтобы вместе с местными жителями выяснить, что заставляет их ходить по путям.

Около пяти лет назад через железную дорогу в Радищево построили надземный пешеходный переход. Местные говорят, что больше всего станцией пользуются пожилые люди, для которых такой переход — настоящее испытание.

Надо сначала подняться по лестнице или или по бесконечному пандусу для колясок на высоту примерно пятого этажа, а потом спуститься вниз — лифта нет. Переход на другую сторону железной дороги занимает больше 5 минут. Внутри огромное помещение, в котором иногда живут бомжи, а работники с соседней стройки используют его как туалет.

Ещё одна проблема — отсутствие освещения. Вечером в переходе абсолютно темно и там просто страшно ходить. Такая же темнота в переходе зимой по утрам. Местные давно просят у властей починить освещение, но безрезультатно.

Поэтому переходом практически никто не пользуется. Платформа в направлении Москвы находится на противоположной стороне железной дороги относительно поселка. В этом направлении и идет основной пассажиропоток. Ни времени, ни желания переходить по надземному переходу ни у кого нет, поэтому через дыру в заборе люди переходят железную дорогу, когда едут на работу. Для удобства, заботливые местные жители сами соорудили деревянную лесенку для подъема на платформу с путей.

Есть еще один легальный способ для перехода: на дальнем краю платформы, ближе к Зеленограду, находится регулируемый переход со светофором. Но это далеко от поселка и тоже неудобно — красный свет может гореть очень долго. Им пользуются для переезда на легком транспорте — мотоциклах и квадроциклах.

Третьим способом воспользовался погибший человек — пути можно перейти под платформой, напрямик к бетонной лестнице на другой стороне. В этом месте под платформой протоптана тропинка. Один из местных сказал, что сам всегда так ходит, потому что это быстрее всего. Но и опаснее — выходя из-под платформы можно не увидеть приближающийся поезд.

Почему люди спешат на электрички

Из Радищево мало способов уехать. Автобусы и маршрутки сюда не ездят. Местная администрация говорит, что из-за отсутствия разворотного круга. Денег на его строительство у поселка нет. Такси до Зеленограда стоит не меньше 300 рублей. Можно пройти три километра пешком до Ленинградского шоссе и уехать оттуда — многие так делают.

Электричка сама по себе — самый удобный и дешевый способ уехать из Радищево. Но только утром, до 9:42. Следующая электричка только через два часа (в 11:50), следующая — через четыре часа, потом опять ждать почти два часа. И только после 17:39 электрички начинают ходить более-менее регулярно. Погибший человек, судя по времени происшествия, спешил как раз на последнюю электричку в 11:50 — если бы он опоздал, ему пришлось бы ждать четыре часа.

В выходные ситуация обстоит лучше, но расписание рассчитано на дачников. Перерывы в электричках на несколько часов в рабочее время — это обычная практика РЖД, в Зеленограде тоже есть долгие перерывы. Но в Зеленограде есть и альтернативный транспорт. В Радищево такой альтернативы нет — местные жители очень хотят, чтобы больше электричек останавливалось на их станции днем. Или, чтобы запустили автобус. Или хотя бы починили свет в переходе.

Кто больше виноват в гибели человека в Радищево?
Он сам, потому что переходил дорогу в неположенном месте
Те, кто сделал неудобные переходы
Те, кто не организовал альтернативный транспорт
Проголосовали 174 человека
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Обсуждение
Житель города Зеленоградец
Вчера, 21:30
Вот интересно, кто проголосовал. что "он сам виноват"? Это он что ли ус троил такие переходы, и такие порядки? А как людям вообще жить в этой стране. где нам только испытания устраивают?
Торопов
Вчера, 21:44
Так ясно дело, что этим огромным стеклянным монстром пользоваться никто не будет. В той же Покровке большая часть прыгает с платформы, и пенсионеры(кто физически может) в том числе. В Радищево хватило бы второго цивильного наземного перехода, как на соседних Поваровках и Березках.
Nata79 Motorina
5 часов назад
Кошмарный переход, просто страшно идти...
Алексей
3 часа назад
В Алабушево переход тоже надземный, но не такой высокий, автобусы ходят с обеих сторон, но там ровно та же ситуация. Если люди считают нормальным спрыгивать с платформы и залезать на неё - так и будут попадать под электрички, и переход и инфраструктура тут не при чём. А есть отдельная категория отважных людей, которые едут специально в первом вагоне, чтобы выйти из него и успеть перебежать пути до того, как электричка уедет.
Некоторые с детьми так делают, так что нечего удивляться, это будет происходить постоянно, пока штрафовать не начнут поголовно этих прыгунов.
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