Около пяти лет назад через железную дорогу в Радищево построили надземный пешеходный переход. Местные говорят, что больше всего станцией пользуются пожилые люди, для которых такой переход — настоящее испытание.

Надо сначала подняться по лестнице или или по бесконечному пандусу для колясок на высоту примерно пятого этажа, а потом спуститься вниз — лифта нет. Переход на другую сторону железной дороги занимает больше 5 минут. Внутри огромное помещение, в котором иногда живут бомжи, а работники с соседней стройки используют его как туалет.

Ещё одна проблема — отсутствие освещения. Вечером в переходе абсолютно темно и там просто страшно ходить. Такая же темнота в переходе зимой по утрам. Местные давно просят у властей починить освещение, но безрезультатно.