Узкого одностороннего проезда под железной дорогой в районе Поварово не хватит для проезда, когда введут в строй строящийся рядом завод Mercedes.
Подмосковные власти попросили правительство РФ содействовать в реконструкции тоннеля еще четыре года назад — об этом глава городского поселения Поварово сообщил в эфире Солнечногорского ТВ. Решить эту проблему может РЖД, поскольку тоннель находится под путями. Губернатор области Андрей Воробьев вернулся к этому вопросу, назвав «прокол» одной из главных проблем Поварово в эфире телеканала «360?.
"Думаем сейчас, как подступиться к задаче, потому что движение нельзя остановить, „Сапсаны“ летают с завидной регулярностью», сказал Воробьев и отметил, что завод Mercedes в индустриальном парке в «Есипово», рядом с Поварово строится активно, уже через год планируется его запуск. Всего в «Есипово» будет работать около пяти тысяч человек.
Новые переезды через железную дорогу планируют строить и в Зеленограде. До 2020 года власти обещают построить тоннель в районе платформы Алабушево. Тоннель под путями станет частью новой дороги, которая соединит 14 микрорайон и Алабушево. В этом году должны завершить проектирование.
Ещё один давно планируемый переезд через железную дорогу — эстакада в Малино, которая связала бы по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе, — пока откладывается.
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Строить ночью чтоб Сапсанам не мешать.
Будут потом знаменитые Поваровские Мерседесы по ним ездить.