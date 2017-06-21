Церемония закладки первого камня завода Mercedes-Benz «Московия», который построят в деревне Есипово неподалеку от Зеленограда, состоялась 20 июня. Серийное производство автомобилей на заводе начнётся в 2019 году — он будет выпускать более 20 тысяч автомобилей в год и даст более 1000 рабочих мест жителям Подмосковья. В Есипово зарезервировали участки для расширения и развития Mercedes-Benz и его партнеров, а концерн Daimler сообщил о намерении запустить в Московской области крупный социальный проект.
В Московской области уже действуют производства более чем 200 немецких компаний. Однако, когда на горизонте появился Mercedes, — «не буду скрывать, нас всех воодушевил инвестиционной проект», заявил в ходе церемонии губернатор Московской области Андрей Воробьев. За поддержку он поблагодарил президента Владимира Путина: «Когда я получил первое письмо от компании Mercedes с предложением о создании предприятия, то за помощью обратился к нашему президенту и получил одобрение с его стороны. Он посоветовал предоставить компании Mercedes особые условия, которые мы никогда не предоставляли инвесторам», рассказал губернатор.
Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье автоконцерном Daimler и власти региона подписали на Петербургском экономическом форуме в июне 2016 года. Позднее стороны заключили специнвестконтракт на девять лет, в рамках которого автопроизводитель получил налоговые и прочие льготы.
Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz с производством полного цикла — от изготовления кузовов и их окраски до сборки готовых изделий — запустят в 2019 году. Согласно планам, он будет выпускать ежегодно до 20 тысяч легковых автомобилей: первым запустят локальное производство седана Е-Класса, затем выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS. Выпускаемые автомобили будут поставлять и для нужд госсектора — «не изменяя любимым премиальным автобрендам, номенклатура получит возможность вполне законно кататься на роскошных Mercedes „made in Russia“», иронизирует avtovzglyad.ru. Инвестиции в проект составят не менее 15 миллиардов рублей.
«Машин с трехлучевой звездой у нас больше чем песчинок на пляже, а предприятие начали готовить только сейчас. Впрочем, лучше поздно, чем никогда», — комментирует начало строительства topgearrussia.ru. Локализация производства в России позволит производителю участвовать в госпрограммах поддержки автопрома и снизит себестоимость продукции, отмечает эксперт РБК. Сейчас все легковые автомобили Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler AG), которые продаются в России, произведены за рубежом, их стоимость зависит от колебаний курса валют. По словам члена правления подразделения Mercedes-Benz Cars Маркуса Шэфера, Россия занимает третье место в мире по продажам автомобилей премиум класса.
Новый завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» и занимает участок площадью около 85 га. На территории завода расположатся склады, стоянки для грузовых прицепов, система логистики. «По предприятию будут курсировать автоматические самоходные тележки, развозящие компоненты на участки сборочной линии по всему цеху», пишет «За рулём». Строительство начнется с лакокрасочного цеха, поскольку это наиболее сложный объект с дорогостоящим оборудованием, уточняет телеканал «360».
За производство будет отвечать вновь созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР). Завод «Московия» интегрируют в единую сеть всех производственных площадок Mercedes-Benz Cars, за счет чего он получит свободу доступа к оборудованию и станкам.
Правительство Подмосковья уже зарезервировало в регионе дополнительные территории для расширения и развития компании и ее партнеров, сообщает «Интерфакс». «У нас еще около 100 га в индустриальном парке „Есипово“, которые мы планируем использовать для партнеров Mercedes, — цитирует „Комсомольская правда“ министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева. — Мы хотим создать синергетический эффект от прихода ключевого, якорного инвестора и прихода дополнительных производителей комплектующих, иных услуг и материалов, которые используются компанией. Мы считаем, что в пределах уже текущего года первые компании-партнеры будут локализованы здесь же».
Переговоры с некоторыми потенциальными резидентами находятся в достаточно продвинутой стадии, об этом еще в марте рассказывал генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев.
На заводе собираются создать более тысячи новых рабочих мест (1500 тысячи, как сообщал ТАСС). «Ребята, которые живут в Клину и Солнечногорске, получат возможность работать здесь», — цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. По его словам, готовить специалистов для работы на заводе будут в колледже «Подмосковье» Клинского района и в Раменском дорожно-строительном техникуме. Ряд сотрудников пройдет обучение на предприятиях концерна Daimler AG в Европе, добавляет «Российская газета».
«Нам важно не только наличие квалифицированной рабочей силы в регионе, но и возможность сохранения ценных кадров на предприятии. Мы планируем направить значительные инвестиции на обучение персонала. И в дальнейшем хотим сохранить обученных сотрудников в нашей компании», — рассказал в интервью gazeta.ru Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars. По его словам, на завод прибудет команда профессионалов из разных стран: инструкторы, инженеры, специалисты по производству. Наймут и менеджеров из России.
Заводу потребуются специалисты по работе с высокоточной и роботизированной техникой, по данным истра.рф. «В Германии рабочие получают порядка 2, 5-3 тысяч евро в месяц. И если платить у нас где-то в районе 1 тысячи евро, то это будет очень выгодно немецкому концерну. Вот почему почти „московская“ зарплата в 50-60 тысяч рублей на таком предприятии вполне реальна», — приводит издание слова эксперта. Власти Подмосковья уже приступили к адаптированию профессионального училища и колледжа, где будут обучать работе с робототехникой будущих сотрудников Mercedes, как сообщала администрация Солнечногорска.
Приглашать работников завод начнёт с конца 2017 года, преимущество получат жители Московской области.
Также, по сообщениям СМИ, автоконцерн Daimler намерен запустить в Московской области крупный социальный проект, детали которого пока не раскрываются. «Как представители социально-ориентированного бизнеса, мы хотим также выйти за чисто производственные рамки и наладить непосредственные связи с жителями Московской области, чтобы стать частью местного сообщества», — заявил руководитель производственной площадки Аксель Бензе.
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