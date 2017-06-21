Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz с производством полного цикла — от изготовления кузовов и их окраски до сборки готовых изделий — запустят в 2019 году. Согласно планам, он будет выпускать ежегодно до 20 тысяч легковых автомобилей: первым запустят локальное производство седана Е-Класса, затем выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS. Выпускаемые автомобили будут поставлять и для нужд госсектора — «не изменяя любимым премиальным автобрендам, номенклатура получит возможность вполне законно кататься на роскошных Mercedes „made in Russia“», иронизирует avtovzglyad.ru. Инвестиции в проект составят не менее 15 миллиардов рублей.

«Машин с трехлучевой звездой у нас больше чем песчинок на пляже, а предприятие начали готовить только сейчас. Впрочем, лучше поздно, чем никогда», — комментирует начало строительства topgearrussia.ru. Локализация производства в России позволит производителю участвовать в госпрограммах поддержки автопрома и снизит себестоимость продукции, отмечает эксперт РБК. Сейчас все легковые автомобили Mercedes-Benz (входит в концерн Daimler AG), которые продаются в России, произведены за рубежом, их стоимость зависит от колебаний курса валют. По словам члена правления подразделения Mercedes-Benz Cars Маркуса Шэфера, Россия занимает третье место в мире по продажам автомобилей премиум класса.

Новый завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» и занимает участок площадью около 85 га. На территории завода расположатся склады, стоянки для грузовых прицепов, система логистики. «По предприятию будут курсировать автоматические самоходные тележки, развозящие компоненты на участки сборочной линии по всему цеху», пишет «За рулём». Строительство начнется с лакокрасочного цеха, поскольку это наиболее сложный объект с дорогостоящим оборудованием, уточняет телеканал «360».