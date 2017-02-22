Германский автоконцерн Daimler, производящий автомобили под брендами Maybach, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart, станет инвестором строительства — концерн вложит в проект не менее 15 миллиардов рублей по инвестиционному контракту, срок которого составляет девять лет. Предварительное соглашение о строительстве завода с Daimler было подписано в июне 2016 года в рамках Петербургского экономического форума. Инвестиции в проект оценивались в 300 миллионов евро (около 21 миллиарда рублей), производственные объемы — в 25-30 тысяч автомобилей в год.

На территории индустриального парка Есипово для Mercedes-Benz будет создан льготный налоговый режим и оказана государственная поддержка, отмечает Газета.ru. «В частности, у компании на время действия контракта будет нулевая ставка на имущество. А вот под условия получения нулевой ставки налога на прибыль „Мерседес-Бенц рус“ не подпадает, поскольку большую часть выручки будет генерировать не производство, а розничные продажи», — пишут «Ведомости» со слов источника, близкого к одному из участников инвестконтракта.

На заводе предполагается производство полного цикла легковых автомобилей серий S, E, ML, GL и A и внедорожников премиум сегмента SUV — «на новом заводе будут выпускаться три модели кроссоверов и один седан», уточняют «Ведомости». Также на территории РФ будут выполнять технологические операции по сварке, окраске и сборке автомобилей.

Для Mercedes-Benz Россия — стратегически важный растущий рынок. «Благодаря локальному производству в России мы будем еще ближе к нашим клиентам и одновременно упрочним глобальную конкурентоспособность отделения Mercedes-Benz Cars», — цитирует ТАСС члена правления отделения Mercedes-Benz Cars Маркуса Шэфера.

«Daimler давно планировал локализацию производства в РФ и несколько лет вел переговоры с российскими властями. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область», — пишет ТАСС. «Выбор Московской области связан с близостью к крупнейшему в России региональному рынку — московскому — и готовностью правительства Московской области предоставить инвестору максимально возможные льготы», — поясняют «Ведомости».

В прошлом году на российском рынке было продано почти 37 тысяч автомобилей Mercedes-Benz, падение продаж марки в сравнении с 2015 годом составило 11%, по данным АЕБ.

Вместе с тем, декларация о строительстве завода флагмана немецкой автоиндустрии в период санкций запада против России — это «"фига в кармане», которую демонстрирует крупный немецкий бизнес по отношению к политическому руководству своей страны", считает regnum.ru. Штаб-квартира Daimler-Benz AG находится в Штутгарте (столица Баден Вюртемберга) — именно местные депутаты активно лоббируют снятие санкций с Российской Федерации.