Строительство третьего переезда через железную дорогу обсуждается в Зеленограде уже давно. Около десяти лет назад решили, что это будет «прокол» под железной дорогой, а не эстакада. Из-за высокой железнодорожной насыпи эстакада получается очень высокой и длинной.

В 2012 году НИИ Генплана Москвы сделал проект планировки территории для строительства путепровода из 14 микрорайона в Алабушево: туннель под рельсами, перекресток с круговым движениям на пересечении путепровода и проездов 683 и 684. Однако денег на реализацию тогда не было.

Предпроектные работы (а это процентов 70 рабочего проекта) по путепроводу в Алабушево уже проведены в инициативном порядке, рассказал Zelenograd.ru источник в зеленоградской администрации. Официальный проект должен быть выполнен в 2017—2018 году.

Ещё один планируемый переезд через железную дорогу — эстакада в Малино, которая связала бы по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе — пока откладывается. В городской администрации считают развязку в Алабушево предпочтительнее, чем в Малино.