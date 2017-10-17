В новую московскую программу строительства до 2020 года попал новый путепровод через Октябрьскую железную дорогу в районе Алабушево.
Строительство третьего переезда через железную дорогу обсуждается в Зеленограде уже давно. Около десяти лет назад решили, что это будет «прокол» под железной дорогой, а не эстакада. Из-за высокой железнодорожной насыпи эстакада получается очень высокой и длинной.
В 2012 году НИИ Генплана Москвы сделал проект планировки территории для строительства путепровода из 14 микрорайона в Алабушево: туннель под рельсами, перекресток с круговым движениям на пересечении путепровода и проездов 683 и 684. Однако денег на реализацию тогда не было.
Предпроектные работы (а это процентов 70 рабочего проекта) по путепроводу в Алабушево уже проведены в инициативном порядке, рассказал Zelenograd.ru источник в зеленоградской администрации. Официальный проект должен быть выполнен в 2017—2018 году.
Ещё один планируемый переезд через железную дорогу — эстакада в Малино, которая связала бы по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе — пока откладывается. В городской администрации считают развязку в Алабушево предпочтительнее, чем в Малино.
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потому что проект дешевле?
Или потому что проект дороги в Москву никак не сделают?
Пятницое шоссе проблемное и потому нас снова гонят на платную окружную?
Какая прелесть. Интересно было бы почитать мотивы и прочие обоснования этих предпочтений. Помнится, в Алабушево планировали завод Вольво, потом - Мерседес. В результате имеем новое кладбище. Смысл делать там тоннель под жд?
В районе Малино же построен новый микрорайон, где не 50 автомобилей на стоквартирный дом, а два авто на семью. Надеюсь, все оценили длину пробок на круге на Заводской и Кутузовском шоссе по утрам на старый мост? Теперь уже подмосковный микрорайон, который типа Новый Зеленоград, раздает ключи за два миллиона от уже построенных домов. Куда ломанутся все его жители на работу? На рынок в Брёхово? В Жилино на конеферму?
Я, конечно, понимаю, что проблемы окрестного Подмосковья нашу, как бы московскую, администрацию, не волнуют. Однако объективная реальность, данная нам в ощущениях, говорит о том, что эти проблемы уже стали зеленоградскими, вне зависимости от хотелок Смирнова и компании. И решать их ему придется, хочет он того сам, или его заставят более высокоуровневые товарищи, ибо выборы на носу.
***Предпроектные работы (а это процентов 70 рабочего проекта) по путепроводу в Алабушево уже проведены в инициативном порядке, рассказал Zelenograd.ru источник в зеленоградской администрации****
наверное все заинтерсованные уже договорились.