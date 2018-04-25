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Новый переход на станции Подсолнечная начнут строить в июле. Старинные водонапорные башни на станции сохранят и отреставрируют 25.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Железная дорогая разделяет Солнечногорск на две части — как и многие города, в том числе Зеленоград. Связывает их один старый аварийный пешеходный мост, который решили заменить подземным переходом. Строительство задержалось почти на год.

Начать строительство перехода под станцией Подсолнечная планировалось летом прошлого года. Ранее сообщалось, что проект и стройка обойдутся в 300 миллионов рублей. По данным солнечногорской администрации, в июле тоннель начнут строить, работы рассчитаны на девять месяцев. Старый мост демонтируют после того, как построят новый переход.

Когда обсуждался проект нового перехода, возник вопрос о сносе старинных водонапорных станций на Подсолнечной. Башни были построены в 1851 году, они ровесницы Николаевской железной дороги. Такие башни строились на всех станциях третьего и четвертого классов у пассажирских платформ в местах остановки паровозов, чтобы заправлять их водой. Одновременно здания обрамляли въезд на станцию как парадные ворота.

РЖД аргументировало снос башен тем, что они мешают строительству и разбору моста. В июле башни признали объектом культурного наследия. И, как отмечают солнечногорские власти, конструктивно они никак не связаны с пешеходным мостом, построенным в 1959 году, и не мешают его разбору. Это подтверждается и новым проектом строительства пешеходного тоннеля, и актом историко-культурной экспертизы. Запланирована и реставрация башен.

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