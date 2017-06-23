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Водонапорные башни на станции Подсолнечная признали культурным наследием. Что теперь будет с подземным переходом? 23.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Теперь их нельзя разобрать для строительства подземного перехода на станции. Но построить тоннель можно и без сноса исторических построек.

Фото: solnechnogorod.livejournal.com

О включении солнечногорских водонапорных башен в перечень выявленных региональных объектов культурного сообщает солнечногорское отделение Всероссийского общества по защите памятников истории и культуры (ВООПиК) на своей странице «ВКонтакте». Приводится документ, подписанный руководством областного Главного управления культурного наследия.

Водонапорные башни, обрамляющие въезд на станцию, были построены в 1851 году, они ровесницы Николаевской железной дороги. Чтобы построить подземный пешеходный переход и демонтировать нынешний надземный, надо снести здания компрессорной и здания дорожного мастера (это и есть башни) — на этом настаивало руководство Октябрьской железной дороги и администрация Солнечногорска. Также для проезда скоростных поездов надо заменить изношенное оборудование компрессорной, а для этого здание надо частично разобрать. Железнодорожники предложили вручную разобрать здания 19 века по элементам и передать кладку солнечногорской администрации для восстановления башен в другом месте.

За башни вступилось ВООПиК и другие общественные организации. Теперь же исторические здания как объекты культурного наследия трогать нельзя. По данным издания «Город под солнцем«, существует второй проект строительства подземного перехода — слева от здания вокзала. В этом случае его длина значительно увеличится, соответственно, строительство обойдется РЖД дороже.

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