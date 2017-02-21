О будущем сносе сообщает солнечногорское издание «Город под солнцем» со ссылкой на пресс-службу РЖД, не уточняя причин сноса. В рамках строительства подземного перехода взамен существующего моста запланировано благоустройство территории станции, в частности, устройство пешеходной зоны. Башни были построены в 1851 году, они ровесницы Николаевской железной дороги. Такие башни строились на всех станциях третьего и четвертого классов у пассажирских платформ в местах остановки паровозов, чтобы заправлять их водой. Одновременно здания обрамляли въезд на станцию как парадные ворота.



«Если это мешает нормальной реконструкции моста и, по мнению собственника, не может использоваться по какому-то назначению, то смысл цепляться за эти постройки?» — отвечают на призыв «остановить варварство» в солнечногорском форуме. Собственник в данном случае — РЖД. Также высказываются предположения, что снос башен необходим для строительства третьего главного пути Крюково — Клин. Эти планы до 2025 года сохраняются в генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла.

РЖД достались в наследство сотни красивых исторических зданий — депо, водонапорные башни, вокзалы, служебные постройки, — созданные выдающимися зодчими Константином Тоном, Львом Кекушевым, Илларионом Ивановым-Шицем, Александром Бенуа, Алексеем Щусевым, напоминает «Архнадзор». За последние годы снесены или «реконструированы» (что означает полный или частичный снос) веерное депо в Москве, вокзал в Войсковицах Ленинградской области, подмосковная платформа Ильинское — последний российский дачный вокзал, водонапорная башня на станции Моссельмаш и десятки других старинных зданий. Башни на станциях, как правильно, не имеют охранного статуса. Тем не менее, это исторические здания.

Начать строительство пешеходного перехода под станцией Подсолнечная планируется в июле. Ранее сообщалось, что проект и стройка обойдутся в 300 миллионов рублей. Пока РЖД выделило 34 миллиона рублей на проектирование. Конкурс на эти работы проводился как закупка у единственного поставщика, договор заключен с ООО «Анкерные технологии». Эта компания занималась различными проектными и строительными работами на Северо-Кавказской железной дороге, строила подземный тоннель под железнодорожными путями в Воронежской области.