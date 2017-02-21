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На станции Подсолнечная снесут водонапорные башни 19 века 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Два старинных здания снесут вместе с надземным мостом после открытия подземного пешеходного перехода на станции. Как минимум года через полтора.

фото: solnechnogorsk.wikimapia.org

О будущем сносе сообщает солнечногорское издание «Город под солнцем» со ссылкой на пресс-службу РЖД, не уточняя причин сноса. В рамках строительства подземного перехода взамен существующего моста запланировано благоустройство территории станции, в частности, устройство пешеходной зоны. Башни были построены в 1851 году, они ровесницы Николаевской железной дороги. Такие башни строились на всех станциях третьего и четвертого классов у пассажирских платформ в местах остановки паровозов, чтобы заправлять их водой. Одновременно здания обрамляли въезд на станцию как парадные ворота.

«Если это мешает нормальной реконструкции моста и, по мнению собственника, не может использоваться по какому-то назначению, то смысл цепляться за эти постройки?» — отвечают на призыв «остановить варварство» в солнечногорском форуме. Собственник в данном случае — РЖД. Также высказываются предположения, что снос башен необходим для строительства третьего главного пути Крюково — Клин. Эти планы до 2025 года сохраняются в генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла.

РЖД достались в наследство сотни красивых исторических зданий — депо, водонапорные башни, вокзалы, служебные постройки, — созданные выдающимися зодчими Константином Тоном, Львом Кекушевым, Илларионом Ивановым-Шицем, Александром Бенуа, Алексеем Щусевым, напоминает «Архнадзор». За последние годы снесены или «реконструированы» (что означает полный или частичный снос) веерное депо в Москве, вокзал в Войсковицах Ленинградской области, подмосковная платформа Ильинское — последний российский дачный вокзал, водонапорная башня на станции Моссельмаш и десятки других старинных зданий. Башни на станциях, как правильно, не имеют охранного статуса. Тем не менее, это исторические здания.

Начать строительство пешеходного перехода под станцией Подсолнечная планируется в июле. Ранее сообщалось, что проект и стройка обойдутся в 300 миллионов рублей. Пока РЖД выделило 34 миллиона рублей на проектирование. Конкурс на эти работы проводился как закупка у единственного поставщика, договор заключен с ООО «Анкерные технологии». Эта компания занималась различными проектными и строительными работами на Северо-Кавказской железной дороге, строила подземный тоннель под железнодорожными путями в Воронежской области.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
22 февраля
Жаль. Очень жаль.

У нас на центральной площади такое безобразное белое здание стоит. Нельзя ли и его до кучи снести?
Василий Кккк
22 февраля
Ни разу не похожи эти домики на водонапорные башни.
Михаил Василенко
22 февраля
Это последние две башни которые остались на ВСЕЙ Октябрьской железной дороге! Какой третий путь? У них зарезервирована земля для строительства скоростной дороги - это ещё, как минимум, два главных пути. И если эту скоростную дорогу построить, то для электричек и грузовых составов двух путей хватит за глаза! Башни не сносить надо, а отремонтировать и оставить, как памятник истории и архитектуры Николаевской Ж.Д. Столько разговоров в последнее время о развитии туризма - вот вам туристический объект, не говоря про возможность использовать их по прямому назначению, пустив ретро поезд на паровой тяге из Москвы до Солнечногорска. Там же загибается Екатерининский Канал - также потенциально туристический объект, если хотя бы маленький участок восстановить , пустить туда сток Истры и облагородить берега, добавив туристическую инфраструктуру! Поражает дебилизм наших "выбранных" Властей! "Сидят на мешках с деньгами"... а всё думают - как бы повысить налоги..., вместо того, чтобы поднять задницы и развязать эти мешки!
Торопов
22 февраля
Это последние две башни которые остались на ВСЕЙ Октябрьской железной дороге!
Стоит уточнить - на тер-рии Москвы и области. Что, впрочем, отнюдь не отменяет необходимости их сохранения. Такая же парочка ещё стоит в Новгородской, в Грядах, и по одной сохранилось на нек-рых других станциях в новгородских и тверских краях.

А третий путь тупо есть/был в различных генпланах и не более. По факту - бла-бла-бла.
Max Petrov
22 февраля
И если эту скоростную дорогу построить, то для электричек и грузовых составов двух путей хватит за глаза!
Там и без скоростной дороги 2 путей за глаза. До Солнечногорска стройте 3 пути - а дальше 3 поезда в час.
Башни не сносить надо, а отремонтировать и оставить, как памятник истории и архитектуры Николаевской Ж.Д.
Согласен - башни старинные - вот если их отреставрировать - да еще устроить в них кафе под старину, заантуражить (часы старинные, колокол при отправлении) - вполне себе - сидишь чай пьешь (особенно на втором этаже) и глядишь как поезда проезжают! Вполне могут за туристическую достопримечательность проканать. Тем более более 160 лет им - где теперь такие встретишь? - до кучи если 3 путь строить то надземный переход ломать - расходы да и с переходами там и так напряженка.
пустив ретро поезд на паровой тяге из Москвы до Солнечногорска
И тут соглашусь - тем более в Москве отреставрировали разворотное депо у Ленинградского вокзала - ретро поезд был бы в тему.
И хотя мне очень нравится Солнечногорск - туризм, к сожалению, мне кажется не развить - там просто нечего смотреть, а денег на восстановление памятников нету. Чудес света нету - разве что чиновников действующих показать, которые в ближайшее время на нары переедут!
Последней забойной туристической темой от чиновников в ту сторону - было устройство курорта на Московском море!))))
Торопов
22 февраля
Там и без скоростной дороги 2 путей за глаза. До Солнечногорска стройте 3 пути - а дальше 3 поезда в час.
Тут ещё дело в том, что строительство нового главного пути отнюдь не подразумевает улучшение обслуживания для рядового пассажира. В конце 2015 года это уже все поняли...
Max Petrov
22 февраля
Торопов
Вы случайно не знаете есть ли сейчас путешествие на ретро-поезде (вроде как раньше с Рижского было)? Хотелось бы и сами проехать и детям поезд показать. Спасибо.
Торопов
22 февраля
Да, с Рижского http://www.retropoezd.ru/ , http://rzdtour.com/?p=485 .
Max Petrov
22 февраля
Да, с Рижского http://www.retropoezd.ru/ , http://rzdtour.com/?p=485 .
Благодарю
Торопов
28 марта
Буквально на днях пошли инфо-вбросы в некоторых сми, что башни якобы вдруг стали мешать стр-ву нового перехода:).
РЖД настолько обленились, что даже многоходовки уже толком строить не умеют. Поздновато, однако, эту туфту нужно было прогонять ещё осенью, когда и готовили проект перехода. Про башни же ясно было сказано не раз (и эта статья тому подтверждение) - " могут снести ПОСЛЕ окончания стр-ва перехода вместе со старым пешеходным мостом", причём от самой РЖД инфа была:)
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