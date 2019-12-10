Станцию Крюково обесточили почти на сутки. И это была не авария
На станции Крюково нет электричества, сообщали наши читатели, начиная с 11:30. Не работают автоматы по продаже билетов, в кассах не работает безналичный расчёт, не работают табло. В переходах темно. Пассажиры спотыкаются и падают. Пока сведений о пострадавших нет — людей в это время в переходах не так много. Когда включат свет, неизвестно.
Подземный переход в Крюково
Фото: Оксана Пучинина
Дополнение: в Октябрьской железной дороге, отвечающей за инфраструктуру станции Крюково, не смогли оперативно прокомментировать, почему нет электричества и когда его включат. Дежурный по станции сказал, что это плановое отключение во время «окон» с 10:40 до 12:30
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Соответственно автоматический выключатель выбивает. Самое главное это происходит из года в год. РЖД ничего для устранения не делает.
Так же на станции отсутствует аварийный дизель генератор с аварийным освещением. РЖД живут ещё в 19 веке. Им освещение не требуется. Чиновники, просто получают зарплату и все.