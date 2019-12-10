На станции Крюково нет электричества, сообщали наши читатели, начиная с 11:30. Не работают автоматы по продаже билетов, в кассах не работает безналичный расчёт, не работают табло. В переходах темно. Пассажиры спотыкаются и падают. Пока сведений о пострадавших нет — людей в это время в переходах не так много. Когда включат свет, неизвестно.