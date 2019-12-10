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На станции Крюково снова отключили электричество. Люди падают в темном переходе 10.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На станции Крюково нет электричества, сообщали наши читатели, начиная с 11:30. Не работают автоматы по продаже билетов, в кассах не работает безналичный расчёт, не работают табло. В переходах темно. Пассажиры спотыкаются и падают. Пока сведений о пострадавших нет — людей в это время в переходах не так много. Когда включат свет, неизвестно.

Дополнение: в Октябрьской железной дороге, отвечающей за инфраструктуру станции Крюково, не смогли оперативно прокомментировать, почему нет электричества и когда его включат. Дежурный по станции сказал, что это плановое отключение во время «окон» с 10:40 до 12:30

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Обсуждение
Roman Turaev
9 часов назад
На моей памяти это уже наверное пятисотое отключение электричества на станции Крюково. Видимо в сырую погоду там коротит проводка которая некорректно проложена и ее заливает.
Соответственно автоматический выключатель выбивает. Самое главное это происходит из года в год. РЖД ничего для устранения не делает.
Так же на станции отсутствует аварийный дизель генератор с аварийным освещением. РЖД живут ещё в 19 веке. Им освещение не требуется. Чиновники, просто получают зарплату и все.
Kill Digit
9 часов назад
Дежурный по станции сказал, что это плановое отключение
Нагло лжёт, при плановом отключении делают временную подсветку, а при том что для этого надо повесить несколько диодных фонарей (можно запустить даже без генератора), то отсутствие света это как минимум халатность, возможно преступная халатность.
Торопов
8 часов назад
Про "окно" - просто гонево откровенное. Там поезда графиками идут в это время, в т.ч. и сапсаны, и должны быть резервные источники питания жд станции на случай проф.работ, ОктДПО совсем уже оборзела...
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