Света на станции Крюково не было ни в переходе, ни на вокзале, ни на платформах минимум с шести часов вечера пятницы, 29 ноября. В «подземке» люди передвигались в кромешной тьме, подсвечивая дорогу телефонами. Торговцы при этом из перехода никуда не делись, — вооруженные фонариками, они продолжали работать. А вот турникеты, кассовые автоматы и электронные табло не работали.

Электричество на станцию вернули только на следующие сутки около половины третьего дня. Дежурный по станции Крюково сказал, что электроснабжения не было из-за каких-то текущих работ, но каких именно, он не знает.

«Не-не, аварии не было. Что-то там переключали. Служба ЭЧК у них там чудит», — сказал дежурный. Где «там» и как расшифровывается ЭЧК, дежурный не смог ответить. На профессиональном сленге это сочетание букв может означать «участок дистанции электроснабжения» или (чаще) начальника такого участка, пояснили «Зеленоград.ру» железнодорожники.

О плановом (если оно было таковым) отключении электроснабжения на станции Крюково пассажиров не предупреждали. Каких-либо сообщений с объяснениями и извинениями перед клиентами на сайтах перевозчика, Октябрьской железной дороги или РЖД не было.

В пресс-службе МТ ППК «Зеленоград.ру» объяснили, что не отвечают за инфраструктуру. Другие пресс-службы оказались недоступны для комментария.

Видео прислал Александр Соев.