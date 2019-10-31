Как обещали раньше, в этом году турникеты у крайней платформы на Крюковской площади поставить не успеют. Сделают только в 2020-м. С подрядчиком работ договор расторгли, хотя руководство МТППК называет другие причины задержки.

«Задержка произошла из-за того, что затянулось урегулирование ряда проблем с землеотводом и расположением коммуникаций, — рассказал в интервью „Зеленоград.ру“ генеральный директор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) Олег Федотов. — Обычно мы ставили турникеты на земле РЖД и времени на согласование уходило меньше [но возле платформы №4 — территория Москвы]. К сожалению, по реалистичным оценкам, мы уже сейчас понимаем, что строительство турникетного комплекса будет завершено только в следующем году».

Гендиректор не упомянул, что договор с подрядчиком работ — ООО «Энергоспецстрой» — расторгнут, о чем есть запись на портале госзакупок. Организация должна была поставить до 25 ноября один большой павильон с кассовыми окнами и турникетами возле подземного перехода №1, через который сейчас проходят пассажиры электричек (более узкий, расположенный возле автобусных остановок). Пока возле 4-й платформы только сделали пандус для колясок и маломобильных пассажиров.

Установка и включение турникетов у 1, 2 и 3-й платформ станции Крюково заняли полтора года — с октября 2017 по февраль 2019 года. Подрядчика тогда тоже меняли, не объясняя причины, а летом 2018-го работы остановили из-за чемпионата мира по футболу. Всё это время на Привокзальной площади в проходе к подземному переходу стоял массивный забор.

Ранее в МТППК сообщили, что павильон для турникетов собирают на заводе, после чего привезут и поставят у платформы №4, — так удобнее, чем ставить забор и заниматься строительством на месте.