Павильон с 15-ю турникетами построят возле платформы №4 — со стороны «старого» города — примерно к концу год. Вход по крайним лестницам — в начале и конце платформы — закроют. Для колясок и маломобильных пассажиров сделают пандус.

Сейчас на станции Крюково турникеты стоят у 1-й платформы и на островных 2 и 3-й платформах, а на 4-й (движение в область) их нет. Пассажиры входят и выходят с платформы по трем уличным лестницам. Когда поставят павильон с турникетами, на платформу придется входить через него. Его установят возле входа в подземный переход №1, через который сейчас проходят пассажиры электричек (более узкий, расположенный возле автобусных остановок). В этом же павильоне будут новые билетные кассы.

Судя по проекту, павильон не поставят вплотную к 4-й платформе — будет проход к лестнице, как это сделано возле 1- й платформы. На Привокзальной площади для этого места достаточно, поскольку и пространства больше, и автобусные остановки расположены дальше от станции. На Крюковской площади места меньше, а пешеходов столько же, сколько на той стороне станции, — если не больше. С установкой большого павильона потоки пешеходов — пассажиров автобусов и электричек, людей, идущих к переходу №2, чтобы попасть из одной части города в другую, идущих на рынок, — будут мешать друг другу.

На установку турникетов на последней «свободной» платформе на станции Крюково Московско-Тверская пригородная пассажирская компания выделила около 18 миллионов рублей. На работы даётся шесть месяцев, но, как показывает практика, сроки затягиваются. Турникеты на 1-3 платформах планировали включить весной прошлого года, но перевозчику пришлось менять подрядчика, и в итоге они заработали только в конце февраля.