Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) заключила договор с ООО «Энергоспецстрой» об установке турникетов у 4-й платформы (в область) в Крюково в конце мая. Договор должен быть исполнен 25 ноября. Подрядчик должен поставить один большой павильон с кассовыми окнами и турникетами возле подземного перехода №1, через который сейчас проходят пассажиры электричек (более узкий, расположенный возле автобусных остановок). Пока возле 4-й платформы только сделали пандус для колясок и маломобильных пассажиров.

Работы на площади до сих пор не ведут, потому что павильон собирают на заводе, а потом его привезут и поставят у платформы, сообщили Zelenograd.ru в МТППК. Так удобнее, чем ставить забор и заниматься строительством на месте. Потом надо будет заниматься подключением турникетов и касс. Будут ли турникеты включены до конца ноября, сейчас неизвестно. Кроме того, подрядная организация должна была получить разрешение на производство земляных работ и установку временных ограждений от столичных властей, поскольку Крюковская площадь — территория Москвы. Это тоже заняло время.

После установки павильона с кассами и турникетов у платформы №1 на Привокзальной площади старую билетную кассу закрыли. Закроют ли такую же кассу на Крюковской площади, пока неясно. Это имущество РЖД, а не его «дочки"-перевозчика. Как и пристройки к кассам, где продают шаурму и предлагают микрозаймы.

Компания «Энергоспецстрой» занималась установкой турникетов на станции Сходня. После их включения на станции образовалась давка — в частности, потому, что на каждую из трех платформ устроили только по одному выходу из надземного перехода. До того на крайние платформы можно было заходить и входить как минимум через три прохода. На 4-ю платформу станции Крюково сейчас входят и выходят по трем уличным лестницам. По проекту, когда поставят павильон с турникетами, на платформу придется входить только через него.