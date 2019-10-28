В Мосгордуме разработают алгоритм борьбы с квартирами-«помойками» 28.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Депутаты Мосгордумы намерены обсудить проблему захламленных мусором квартир, в которых живут психически нездоровые люди. Принудительно обследовать их нельзя, а соседи страдают от ужасных запахов и тараканов.

По словам члена комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Наталии Метлиной, надо разработать алгоритм действий для жителей дома, представителей префектур и сотрудников полиции, чтобы они знали, как решать такую проблему. «Я думаю, что у каждого есть в доме так называемые „квартиры-помойки“, где проживают люди с определенными психическими отклонениями. К сожалению, закон о психиатрии не позволяет их обследовать принудительно, — цитирует Метлину агентство „Москва“. — Эти квартиры являются очагом чудовищных нечистот, запаха, тараканов. К сожалению, больные люди притаскивают с помоек большое количество мусора, в квартиры невозможно зайти». Председатель комиссии Елена Николаева отметила, что эту проблему надо рассмотреть и на уровне Госдумы.

С позицией Натальи Метлиной солидарен и зеленоградский депутат Андрей Титов. «Я вижу, что необходима законодательная инициатива. С этой целью планируем созвать круглый стол или организовать рабочую группу в рамках работы городского парламента. Это правда, что ситуация с такими квартирами не меняется в лучшую сторону. Необходимы конкретные рычаги влияния на собственников таких квартир» , — сказал Титов «Зеленоград.ру».

Сейчас в такой ситуации страдающим соседям советуют договориться с обитателями квартир-«помоек», чтоб те убрались и вывели тараканов. Как правило, этого сделать не удаётся. Тогда жильцы могут обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию. Там обязаны проверить факты и направить письменное уведомление о необходимости привести квартиру в санитарное состояние. Как правило, это тоже не помогает. Тогда управляющая компания может обратиться в суд. Это же могут сделать и соседи квартиры-«помойки».

Суды обычно занимают сторону истцов и выносят административное решение: «Привести жилое помещение в соответствие с требованиями СанПиН». То есть, жильцы должны убрать свой мусор, отмыть квартиру, ликвидировать плохой запах. Если этого не сделано в установленные судом сроки, исполнительный лист уходит к судебным приставам. Но те не могут войти в квартиру, если у ответчика нет денежных или имущественных долгов. Тогда они снова и снова продлевают срок исполнения требований суда. В такой ситуации оказались жильцы корпуса 1133, соседи женщины, держащей в квартире кошек, но не убирающей за ними.

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