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Кошатница из 11 микрорайона побила пожилую соседку, которая борется с запахом животных 24.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожилая жительница корпуса 1133 Галина М. держит в своей квартире несколько кошек. Убирать за ними она не хочет или не может. Запах кошачьей мочи буквально душит соседей — дело дошло до аллергии и астмы. Одна из соседок, 80-летняя женщина, еще в начале года подала на Галину в суд — из-за запаха и антисанитарии. В апреле суд обязал жительницу отмыть квартиру и выбросить пропитанные кошачьей мочой вещи. Судя по прежнему запаху, этого сделано не было. Судебные приставы, по их словам, ходят к неё регулярно, но она не открывает им дверь. А вскрыть её они не имеют права. По словам соседей, женщина вообще никому не открывает дверь. Хотя сама из дома выходит. В ответ на замечания соседей «кроет последними словами».

Отчаявшиеся жильцы подъезда позвали телевидение, надеясь привлечь внимание к ситуации. 80-летняя женщина, в числе других, вешала на подъездах дома объявления о приезде съемочной группы. В этот момент «бабушка с кошками» подошла к ней и ударила палкой по спине и голове, рассказала Zelenograd.ru родственница пострадавшей. Пенсионерка пролежала несколько дней в больнице — сначала не хотела туда ехать, потом почувствовала себя хуже, её госпитализировали. В больницу к пострадавшей приходил дознаватель. По словам родственников, участковый полиции уговаривает её «пойти на мировую», то есть забрать заявление о побоях. Они обратились в прокуратуру с заявлением о бездействии полиции, но там сказали, что не будут этим заниматься — не объясняя причин отказа.

Телеканалу «360» жители корпуса 1133 рассказали, что Галина прикармливает и подвальных кошек. Несколько человек пожаловались на аллергическую сыпь, а шестилетнего мальчика покусали блохи. В подъезде 14 этажей, пенсионерка с кошками живет на третьем, жалуются на аммиачную вонь жильцы всех этажей. Тем не менее, одна из участниц съемки активно поддерживает кошатницу.

В Зеленограде жители высотки задыхаются
Телеканал 360/youtube.com

«Это заболевание называться animal hoarding, — прокомментировала ситуацию зоозащитница Анна Фельдман. — На Западе оно признано психическим заболеванием, и таких людей лечат. К сожалению, у нас не лечат». Animal hoarding — патологическое накопительство, болезненная страсть к собирательству животных без должного ухода за ними. В России закон не регулирует число животных, которых можно держать дома, хотя формально запрещает их содержание, если у соседей аллергия (постановление правительства Москвы №900). Кроме того, «обязательным условием содержания животного является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития». Тот же закон обязывает владельцев животных не загрязнять подъезды, но ничего не говорит о загрязнении жилья, где находятся кошки и собаки, предписывая лишь «гуманно обращаться с животными».

Решение суда и попытки договориться ситуацию не меняют — в подъезде тот же запах и те же проблемы. Сейчас жильцы корпуса 1133 планируют обратиться в прокуратуру.

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