Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне

Пожилая жительница корпуса 1133 держит в своей квартире несколько кошек. Запах кошачьей мочи буквально душит соседей — дело дошло до аллергии и астмы. Они подали в суд на владелицу животных. Но сладить с вонючей соседкой оказалось сложно даже при положительном решении суда. Разбирались, почему соседи оказываются бессильны и что все-таки можно сделать.
«Аммиачный запах от кошек заполняет всю нашу квартиру, он проникает через окна, через подъезд, — описывает ситуацию соседка. — Готовя у плиты, чувствуешь не запах еды, а запах мочи. Вытяжка не помогает. Я долго „проглатывала“ этот факт, но у моих детей начались аллергические реакции на запах, появились свисты в бронхах. У нас постоянный контакт с запахом, дети спят с ним — врачи прогнозируют формирование бронхиальной астмы».
Другая женщина подала в суд на соседку с кошками. В суде она рассказала, что в соседской квартире антисанитария, запах распространяется по всему подъезду, из-за него она вынуждена держать окна закрытыми даже летом.
Сама же владелица животных сказала, что держит трех своих домашних кошек и ещё двух взяла с улицы. Этих двух она намерена выпустить обратно на улицу. Она пообещала, что уберется в квартире, сделает косметический ремонт и выбросит старые вещи, «от которых исходит неприятный запах животных» (проще говоря, пропитанных кошачьей мочой).
Очевидно, проблема давняя, и люди жаловались неоднократно, поскольку в судебном разбирательстве участвовали «Жилищник» и жилищная инспекция, которые подтвердили сказанное истицей. Женщина просила суд обязать соседку отмыть и продезинфицировать квартиру и убрать из неё кошек.
Судья согласилась только с первым требованием, поскольку антисанитария с устойчивой вонью нарушает права других жильцов. А держать кошек в своей квартире законом не запрещено, и число домашних животных какими-либо законами не регулируется. В итоге суд обязал владелицу животных «произвести уборку и мероприятия, направленные на устранение неприятного запаха в жилом помещении».
Суд вынес решение 24 апреля. Ничего из обещанного женщина, видимо, не сделала, поскольку запах в подъезде все тот же. В начале июня исполнительный лист ушел к судебным приставам, которые начали контролировать выполнение предписания суда. Приставы неоднократно приезжали к женщине с кошками, но она не открывала им дверь.---
Первоначально по закону судебный исполнитель имеет два месяца на исполнение требований, но этот срок может продлеваться. Как выяснилось, до бесконечности. Если человек не выполняет требование суда, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (должниками в данном случае называют всех, кто добровольно не исполнил решение суда). Если за этот новый срок без уважительных причин снова не выполнены требования исполнительного документа, пристав составляет протокол об административном правонарушении и снова устанавливает новый срок для исполнения.
Это всё, что говорит закон о действиях пристава — временного предела для новых протоколов и сроков исполнения нет. Это касается исполнения требований «неимущественного характера» — когда ответчик по решению суда должен выполнить какие-то действия (или воздержаться от их совершения), а не выплатить долг, например, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного Управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП).
Закон о судебных приставах позволяет им входить в помещения, занимаемые должниками или принадлежащие им. Но только если речь идет об имущественном или денежном долге. В данном случае никаких имущественных споров нет. Получается, что приставы ничего сделать не могут. Тем не менее, это дело на особом контроле, отметили в УФСПП, пояснив, что владелица животных — пожилой человек, ей за семьдесят, а дверь она сейчас не открывает не только приставам, но и социальным работникам.
«Жилищник» в данном случае только помог подготовить иск в суд, но не участвует в конфликте — формально это частное дело между соседями. У женщины есть и долги за коммунальные платежи — более 130 тысяч рублей. Что делает «Жилищник» для взыскания этого долга, неизвестно. А ведь взыскав этот долг через суд, приставы получат право войти в квартиру.
Первоначально по закону судебный исполнитель имеет два месяца на исполнение требований, но этот срок может продлеваться. Как выяснилось, до бесконечности. Если человек не выполняет требование суда, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (должниками в данном случае называют всех, кто добровольно не исполнил решение суда). Если за этот новый срок без уважительных причин снова не выполнены требования исполнительного документа, пристав составляет протокол об административном правонарушении и снова устанавливает новый срок для исполнения.
Это всё, что говорит закон о действиях пристава — временного предела для новых протоколов и сроков исполнения нет. Это касается исполнения требований «неимущественного характера» — когда ответчик по решению суда должен выполнить какие-то действия (или воздержаться от их совершения), а не выплатить долг, например, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного Управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП).
Закон о судебных приставах позволяет им входить в помещения, занимаемые должниками или принадлежащие им. Но только если речь идет об имущественном или денежном долге. В данном случае никаких имущественных споров нет. Получается, что приставы ничего сделать не могут. Тем не менее, это дело на особом контроле, отметили в УФСПП, пояснив, что владелица животных — пожилой человек, ей за семьдесят, а дверь она сейчас не открывает не только приставам, но и социальным работникам.
«Жилищник» в данном случае только помог подготовить иск в суд, но не участвует в конфликте — формально это частное дело между соседями. У женщины есть и долги за коммунальные платежи — более 130 тысяч рублей. Что делает «Жилищник» для взыскания этого долга, неизвестно. А ведь взыскав этот долг через суд, приставы получат право войти в квартиру.
Впрочем, и вмешательство управляющей компании или властей не всегда помогает. Похожая история была в корпусе 826, где жительница держала несколько кошек, не убирала за ними и развела грязь и невыносимую вонь в подъезде. Еще в 2012 году, после массовых жалоб жильцов дома, управа подала на неё в суд с требованием привести квартиру в нормальное состояние. Суд удовлетворил иск. В 2015-м «Жилищник» снова обратился в суд, только на этот раз просил обязать владелицу кошек пустить сотрудников управляющей компании в квартиру для дезинфекции. Причем «Жилищник» готов был сделать это за свой счет. Суд удовлетворил оба иска, и в обоих случаях решения были исполнены в принудительном порядке. То есть, с участием судебных приставов.
Но хозяйка так и не отказалась от своих привычек. В 2016 года управа пыталась выселить её из квартиры через суд — не из-за кошек, а из-за содержание квартиры. Из материалов суда — «бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его порчу и разрушение путем складирования в жилом помещении пищевых и бытовых отходов, создающих условия для распространения плесени, насекомых, зловонного запаха, не только в жилом помещении, но и в местах общего пользования. В результате чего жилье приходит в запустение».
В тот момент, кроме четырех кошек, в квартире жила собака. По Гражданскому кодексу РФ (статья 293), если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не сделает необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже квартиры с торгов. А собственнику выплатить вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения. В данном случае суд отказал в выселении, так как квартира используется по назначению, видимых разрушений нет, а на ремонт у истицы нет денег.
Даже юристы признают, что решение этой проблемы сложное и «муторное» (достаточно поискать их честные, а не формальные ответы («идите в суд», «обратитесь к нам») на многочисленные вопросы на эту тему в интернете). Ведь речь идет о людях, которым самим требуется помощь, — иначе бы они не довели ситуацию до жуткой вони в подъезде, тараканов, клопов и судов с соседями. А закон охраняет право на неприкосновенность жилища. Квартиру можно вскрыть только при подозрении на смерть жильцов. Здесь же речь идет о конкретном запахе испражнений животных, который не выдать за трупный запах человека.
Можно смириться и, как это не цинично звучит, ждать естественного разрешения ситуации — человек смертен. Можно продолжать попытки уговорить владельцев животных убраться в квартире и нормально ухаживать за своими питомцами. Можно предложить свою помощь в уборке и дезинфекции, если хозяева не в состоянии это делать. Можно связаться с волонтерами, помогающими одиноким людям, — этим занимаются различные благотворительные фонды.
В конце концов, можно и нужно продолжать жаловаться: писать коллективные обращения в Роспотребнадзор (нарушение статьи 10 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), Жилищную инспекцию (нарушение статьи 4 «Правил пользования жилыми помещениями»), в прокуратуру, если приходят отписки на невозможность решить проблему. Продолжать подавать иски в суд. Критическая масса коллективных жалоб вынуждает власть вмешаться и найти способы восстановить тем или иным способом права граждан на нормальные условия жизни.
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