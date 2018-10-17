Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне

«Аммиачный запах от кошек заполняет всю нашу квартиру, он проникает через окна, через подъезд, — описывает ситуацию соседка. — Готовя у плиты, чувствуешь не запах еды, а запах мочи. Вытяжка не помогает. Я долго „проглатывала“ этот факт, но у моих детей начались аллергические реакции на запах, появились свисты в бронхах. У нас постоянный контакт с запахом, дети спят с ним — врачи прогнозируют формирование бронхиальной астмы».



Другая женщина подала в суд на соседку с кошками. В суде она рассказала, что в соседской квартире антисанитария, запах распространяется по всему подъезду, из-за него она вынуждена держать окна закрытыми даже летом.

Сама же владелица животных сказала, что держит трех своих домашних кошек и ещё двух взяла с улицы. Этих двух она намерена выпустить обратно на улицу. Она пообещала, что уберется в квартире, сделает косметический ремонт и выбросит старые вещи, «от которых исходит неприятный запах животных» (проще говоря, пропитанных кошачьей мочой).

Очевидно, проблема давняя, и люди жаловались неоднократно, поскольку в судебном разбирательстве участвовали «Жилищник» и жилищная инспекция, которые подтвердили сказанное истицей. Женщина просила суд обязать соседку отмыть и продезинфицировать квартиру и убрать из неё кошек.

Судья согласилась только с первым требованием, поскольку антисанитария с устойчивой вонью нарушает права других жильцов. А держать кошек в своей квартире законом не запрещено, и число домашних животных какими-либо законами не регулируется. В итоге суд обязал владелицу животных «произвести уборку и мероприятия, направленные на устранение неприятного запаха в жилом помещении».