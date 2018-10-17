Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне 17.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожилая жительница корпуса 1133 держит в своей квартире несколько кошек. Запах кошачьей мочи буквально душит соседей — дело дошло до аллергии и астмы. Они подали в суд на владелицу животных. Но сладить с вонючей соседкой оказалось сложно даже при положительном решении суда. Разбирались, почему соседи оказываются бессильны и что все-таки можно сделать.

«Аммиачный запах от кошек заполняет всю нашу квартиру, он проникает через окна, через подъезд, — описывает ситуацию соседка. — Готовя у плиты, чувствуешь не запах еды, а запах мочи. Вытяжка не помогает. Я долго „проглатывала“ этот факт, но у моих детей начались аллергические реакции на запах, появились свисты в бронхах. У нас постоянный контакт с запахом, дети спят с ним — врачи прогнозируют формирование бронхиальной астмы».

Другая женщина подала в суд на соседку с кошками. В суде она рассказала, что в соседской квартире антисанитария, запах распространяется по всему подъезду, из-за него она вынуждена держать окна закрытыми даже летом.

Сама же владелица животных сказала, что держит трех своих домашних кошек и ещё двух взяла с улицы. Этих двух она намерена выпустить обратно на улицу. Она пообещала, что уберется в квартире, сделает косметический ремонт и выбросит старые вещи, «от которых исходит неприятный запах животных» (проще говоря, пропитанных кошачьей мочой).

Очевидно, проблема давняя, и люди жаловались неоднократно, поскольку в судебном разбирательстве участвовали «Жилищник» и жилищная инспекция, которые подтвердили сказанное истицей. Женщина просила суд обязать соседку отмыть и продезинфицировать квартиру и убрать из неё кошек.

Судья согласилась только с первым требованием, поскольку антисанитария с устойчивой вонью нарушает права других жильцов. А держать кошек в своей квартире законом не запрещено, и число домашних животных какими-либо законами не регулируется. В итоге суд обязал владелицу животных «произвести уборку и мероприятия, направленные на устранение неприятного запаха в жилом помещении».

Нельзя войти в квартиру, если нет денежных долгов

Суд вынес решение 24 апреля. Ничего из обещанного женщина, видимо, не сделала, поскольку запах в подъезде все тот же. В начале июня исполнительный лист ушел к судебным приставам, которые начали контролировать выполнение предписания суда. Приставы неоднократно приезжали к женщине с кошками, но она не открывала им дверь.---

Первоначально по закону судебный исполнитель имеет два месяца на исполнение требований, но этот срок может продлеваться. Как выяснилось, до бесконечности. Если человек не выполняет требование суда, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (должниками в данном случае называют всех, кто добровольно не исполнил решение суда). Если за этот новый срок без уважительных причин снова не выполнены требования исполнительного документа, пристав составляет протокол об административном правонарушении и снова устанавливает новый срок для исполнения.

Это всё, что говорит закон о действиях пристава — временного предела для новых протоколов и сроков исполнения нет. Это касается исполнения требований «неимущественного характера» — когда ответчик по решению суда должен выполнить какие-то действия (или воздержаться от их совершения), а не выплатить долг, например, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного Управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП).

Закон о судебных приставах позволяет им входить в помещения, занимаемые должниками или принадлежащие им. Но только если речь идет об имущественном или денежном долге. В данном случае никаких имущественных споров нет. Получается, что приставы ничего сделать не могут. Тем не менее, это дело на особом контроле, отметили в УФСПП, пояснив, что владелица животных — пожилой человек, ей за семьдесят, а дверь она сейчас не открывает не только приставам, но и социальным работникам.

«Жилищник» в данном случае только помог подготовить иск в суд, но не участвует в конфликте — формально это частное дело между соседями. У женщины есть и долги за коммунальные платежи — более 130 тысяч рублей. Что делает «Жилищник» для взыскания этого долга, неизвестно. А ведь взыскав этот долг через суд, приставы получат право войти в квартиру.

Фото: cbc.ca

Первоначально по закону судебный исполнитель имеет два месяца на исполнение требований, но этот срок может продлеваться. Как выяснилось, до бесконечности. Если человек не выполняет требование суда, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (должниками в данном случае называют всех, кто добровольно не исполнил решение суда). Если за этот новый срок без уважительных причин снова не выполнены требования исполнительного документа, пристав составляет протокол об административном правонарушении и снова устанавливает новый срок для исполнения.

Это всё, что говорит закон о действиях пристава — временного предела для новых протоколов и сроков исполнения нет. Это касается исполнения требований «неимущественного характера» — когда ответчик по решению суда должен выполнить какие-то действия (или воздержаться от их совершения), а не выплатить долг, например, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного Управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП).

Закон о судебных приставах позволяет им входить в помещения, занимаемые должниками или принадлежащие им. Но только если речь идет об имущественном или денежном долге. В данном случае никаких имущественных споров нет. Получается, что приставы ничего сделать не могут. Тем не менее, это дело на особом контроле, отметили в УФСПП, пояснив, что владелица животных — пожилой человек, ей за семьдесят, а дверь она сейчас не открывает не только приставам, но и социальным работникам.

«Жилищник» в данном случае только помог подготовить иск в суд, но не участвует в конфликте — формально это частное дело между соседями. У женщины есть и долги за коммунальные платежи — более 130 тысяч рублей. Что делает «Жилищник» для взыскания этого долга, неизвестно. А ведь взыскав этот долг через суд, приставы получат право войти в квартиру.

Разовая уборка не поможет — хозяйка животных не откажется от своих привычек

Впрочем, и вмешательство управляющей компании или властей не всегда помогает. Похожая история была в корпусе 826, где жительница держала несколько кошек, не убирала за ними и развела грязь и невыносимую вонь в подъезде. Еще в 2012 году, после массовых жалоб жильцов дома, управа подала на неё в суд с требованием привести квартиру в нормальное состояние. Суд удовлетворил иск. В 2015-м «Жилищник» снова обратился в суд, только на этот раз просил обязать владелицу кошек пустить сотрудников управляющей компании в квартиру для дезинфекции. Причем «Жилищник» готов был сделать это за свой счет. Суд удовлетворил оба иска, и в обоих случаях решения были исполнены в принудительном порядке. То есть, с участием судебных приставов.

Фото: coastalanimalrescue.org

Но хозяйка так и не отказалась от своих привычек. В 2016 года управа пыталась выселить её из квартиры через суд — не из-за кошек, а из-за содержание квартиры. Из материалов суда — «бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его порчу и разрушение путем складирования в жилом помещении пищевых и бытовых отходов, создающих условия для распространения плесени, насекомых, зловонного запаха, не только в жилом помещении, но и в местах общего пользования. В результате чего жилье приходит в запустение».

В тот момент, кроме четырех кошек, в квартире жила собака. По Гражданскому кодексу РФ (статья 293), если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не сделает необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже квартиры с торгов. А собственнику выплатить вырученные деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения. В данном случае суд отказал в выселении, так как квартира используется по назначению, видимых разрушений нет, а на ремонт у истицы нет денег.

И что же, ничего нельзя сделать?

Даже юристы признают, что решение этой проблемы сложное и «муторное» (достаточно поискать их честные, а не формальные ответы («идите в суд», «обратитесь к нам») на многочисленные вопросы на эту тему в интернете). Ведь речь идет о людях, которым самим требуется помощь, — иначе бы они не довели ситуацию до жуткой вони в подъезде, тараканов, клопов и судов с соседями. А закон охраняет право на неприкосновенность жилища. Квартиру можно вскрыть только при подозрении на смерть жильцов. Здесь же речь идет о конкретном запахе испражнений животных, который не выдать за трупный запах человека.

Можно смириться и, как это не цинично звучит, ждать естественного разрешения ситуации — человек смертен. Можно продолжать попытки уговорить владельцев животных убраться в квартире и нормально ухаживать за своими питомцами. Можно предложить свою помощь в уборке и дезинфекции, если хозяева не в состоянии это делать. Можно связаться с волонтерами, помогающими одиноким людям, — этим занимаются различные благотворительные фонды.

В конце концов, можно и нужно продолжать жаловаться: писать коллективные обращения в Роспотребнадзор (нарушение статьи 10 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), Жилищную инспекцию (нарушение статьи 4 «Правил пользования жилыми помещениями»), в прокуратуру, если приходят отписки на невозможность решить проблему. Продолжать подавать иски в суд. Критическая масса коллективных жалоб вынуждает власть вмешаться и найти способы восстановить тем или иным способом права граждан на нормальные условия жизни.

Что делать соседям?
Продолжать бороться
Смириться и ждать
Не знаю
Проголосовали 205 человек
 Реклама
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Супермаркет «Билла» в 10 микрорайоне закроется на реконструкцию до конца ноября
Крюково затянуло дымом из-за неизвестного пожара
Депутат Госдумы от Зеленограда поддержала строительство пешеходного моста через городской пруд
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
Бесплатная замена масла и фильтра в техцентре «Автолидер» Возможна оплата и по безналичному расчету и кредитными картами Объявления
Новый лифт в 11 микрорайоне сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком
Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах
Отменено строительство ресторана и центра бытовых услуг в 15 микрорайоне
Глава Солнечногорского района придумал хештег для сообщения о проблемах
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Промзону с развалинами ЦИЭ сдали в аренду частному инвестору
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Программа событий октября в корчме "Диканька" - разнообразно, интересно, вкусно! Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Магазин электроники Oldi.ru открылся на площади Юности. Промокод в честь открытия внутри Объявления
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама