Пять человек пострадали на пешеходных переходах в Зеленограде за несколько дней. Среди них 12-летняя девочка, сбив которую водитель даже не остановился.

Юная зеленоградка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу через Георгиевский проспект напротив ледового дворца в корпусе 2045. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением 53-летнего местного жителя двигался со стороны улицы Радио. Наехав на девочку, водитель оставил место происшествия.

Школьница обратилась в травмпункт, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В отношении водителя возбудили административное производство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, сообщает ГИБДД. Инцидент произошел 19 октября в 18:20.

Днем ранее около восьми вечера на одной «зебре» сбили сразу двоих человек напротив дома 16 на проспекте Генерала Алексеева. Как информирует ГИБДД, «Рено Сандерс» с 60-летним москвичом за рулем, двигаясь от Панфиловского по проспекту Генерала Алексеева в сторону улицы Конструктора Гуськова, не предоставил преимущества пешеходам, пересекающим проезжую часть по нерегулируемому наземному переходу. Пострадали 36-летний москвич, которого на «скорой» доставили в больницу, и 27-летняя жительница области — она позже самостоятельно обратилась в травмпункт и отпущена на амбулаторное лечение.

А 16 октября в то же самое время, 19:55, в дежурную часть ГИБДД поступила информация о наезде на 83-летнего зеленоградца. Это случилось напротив корпуса 435а. «Ауди А4» под управлением 49-летнего местного жителя двигался по Центральному проспекту от улицы Юности по левой полосе. При маневре левого поворота на Яблоневую аллею на разрешающий сигнал светофора водитель совершил наезд на пешехода, при этом пешеход находился на регулируемой «зебре» при запрещающем сигнале светофора, сообщает ГИБДД.

По свидетельствам очевидцев, пенсионер начал переходить дорогу на пешеходный «зеленый», но застыл на несколько минут посреди дороги. За это время сигнал светофора сменился. Мужчину госпитализировали с переломом ноги и множественными ушибами.

В понедельник, 22 октября, случился новый инцидент на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадала 51-летняя москвичка напротив корпуса 1007. Женщина попала под колеса «Хёндэ VF» под управлением 44-летнего жителя столицы, который двигался по улице Гоголя в направлении Алабушевской улицы. На «скорой» женщину доставили в городскую клинику, но тем же вечером она выписалась из больницы.