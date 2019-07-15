Земельный участок в Солнечногорском районе площадью 17 гектаров рядом с деревней Хметьево передан «Альтернативной генерирующей компании» (АГК-1) в аренду на десять лет для строительства завода по термическому обезвреживанию отходов. Завод начнут строить осенью.



Соответствующее распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «АГК-1» образована в 2016 году для реализации проекта правительства «Чистая страна». Это «дочка» компании «РТ-Инвест», созданной в 2012-м при участии госкорпорации «Ростех». Сейчас учредителями и участниками «АГК-1» числятся семь организаций, в их числе фирмы, учрежденные «РТ-Инвест», «Роснано» и «Газпромбанком».

"АГК-1? одновременно является заказчиком строительства четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного в Татарстане. 11 июля «РТ-Инвест» и консорциум швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova и российской компании «ЗИО-Подольск» подписали контракт о поставке основного оборудования для будущих мусоросжигательных заводов в Подмосковье.