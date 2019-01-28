Ряд палаток с продуктами, шаурмой, одеждой, расположенных при въезде из Зеленограда в Андреевку со стороны «Ашана», грозились снести еще на прошлой неделе. Но собственники уговорили районную администрацию подождать и пообещали, что сами всё демонтируют до середины февраля.
Власти могли бы поступить с палатками, как с соседним ТЦ «Мирус» — его снесли тоже по суду, но показательно, с участием судебных приставов и полиции, несмотря на протесты собственников. Но в данном случае собственникам удалось договориться с администрацией Солнечногорского района об отсрочке. Палатки снесут в любом случае, владельцы принесли гарантийное письмо, что разберут их сами, сообщили Zelenograd.ru в администрации Андреевки.
После сноса дорогу в этом месте можно будет расширить — администрация поселения намерена решать этот вопро через «Мосавтодор», отвечающий за ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Подмосковья.
В мае прошлого года торговые палатки на въезде в Андреевку уже разбирали. Но через месяц на их месте появились новые. А в октябре новый глава Солнечногорского района Владимир Слепцов распорядился снести незаконно поставленные торговые палатки по всему району, в том числе и в Андреевке.
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