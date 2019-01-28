Власти могли бы поступить с палатками, как с соседним ТЦ «Мирус» — его снесли тоже по суду, но показательно, с участием судебных приставов и полиции, несмотря на протесты собственников. Но в данном случае собственникам удалось договориться с администрацией Солнечногорского района об отсрочке. Палатки снесут в любом случае, владельцы принесли гарантийное письмо, что разберут их сами, сообщили Zelenograd.ru в администрации Андреевки.

После сноса дорогу в этом месте можно будет расширить — администрация поселения намерена решать этот вопро через «Мосавтодор», отвечающий за ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Подмосковья.

В мае прошлого года торговые палатки на въезде в Андреевку уже разбирали. Но через месяц на их месте появились новые. А в октябре новый глава Солнечногорского района Владимир Слепцов распорядился снести незаконно поставленные торговые палатки по всему району, в том числе и в Андреевке.