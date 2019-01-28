1 комментарий
Восемь «Ласточек-комфорт» добавляют в расписание электричек со 2 февраля 28.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Ещё несколько поездов «Ласточка» по рейсам и билетам обычных электричек будут курсировать на участках Москва — Крюково и Москва — Клин. В том числе, в часы пик: отправлением из Крюково в 6:30, с Ленинградского вокзала — в 19:01.

С учетом новых рейсов такие «Ласточки» будут отправляться из Крюково: в 5:18, 6:30, 7:34, 9:52, 11:45, 14:50, 15:15, 17:23, 17:49, 19:57, 20:33, 21:37.

С Ленинградского вокзала: в 4:33, 6:33, 7:35, 8:41, 10:58, 13:30, 16:00, 16:25, 18:32, 19:01, 21:53, 22:36.

Проезд в «Ласточках-комфорт» стоит как в обычной электричке, они останавливаются на всех или почти на станциях по пути следования. От «Ласточек-экспресс», которые останавливаются после Крюково только на станциях Сходня и Химки, они отличаются дизайном — на вагонах вертикальные изогнутые полосы с символами воздуха, воды и земли. На станциях объявляют о прибытии «Ласточек-комфорт», отделяя их тем самым от «Ласточек-экспрессов». Кроме того, «Ласточки-комфорт» чаще останавливаются в Крюково на крайних путях — там, где ездят обычные электрички.

«Ласточки» по билетам обычных электричек запустили на московско-тверском направлении прошлым летом. Заменить все электрички «Ласточками» РЖД планирует в течение трех лет.

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Обсуждение
Торопов
3 часа назад
Обычная замена подвижного состава конкретных рейсов 6ххх нумерации, с торжка ЭТ2М на более комфортный урал-сименс ЭС2Г с меньшим количеством сидячих мест в составе. Лет десять назад шла массовая замена ЭР2Т на ЭТ2М, и ведь никто ничего не пиарил, в расписании не выделял, и бессмысленные шашечки "земля воздух вода" никуда не наносил... А ведь новые ЭТ2М тогда очень радовали, особенно в зиму - отопление работало нормально, плюс стеклопакеты, и кол-во мест в составе такое же... в рижанках, бывало, и отопление не работало вообще, и из оконных щелей ураган.
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