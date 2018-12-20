Мэр Москвы Сергей Собянин 20 декабря открыл станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии («зеленая» ветка).

Для зеленоградцев от новой станции есть и плюсы и минусы. Плюс — «Беломорская» оттянет на себя часть пассажиров с «Речного вокзала» и «Ховрино». В частности, на «Речном вокзале» пассажиропоток сократится, по прогнозам, на четверть. Кроме того, после открытия «Беломорской» конечную остановку 400 «экспресса» перенесут ближе к Зеленограду — к метро «Ховрино», а значит, оборачиваемость автобусов на маршруте вырастет и ждать придется чуть меньше. По расчетам экспертов, снизятся транспортные потоки на Ленинградском шоссе, а также на улицах Фестивальной, Беломорской и Смольной. Минус — поездка от «Ховрино» займет на пару минут больше.

«Беломорскую» ждали более полувека. На перспективных планах станция была обозначена еще в 1960-х годах. Появилась она непросто, отметил Собянин на открытии. «В начале метростроители прошли мимо „Беломорской“ до „Ховрино“, но жители попросили нас вернуться к идее ее создания, — цитирует мэра агентство „Москва“. — Станция закончена. Как говорят, поехали».