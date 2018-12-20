Мэр Москвы Сергей Собянин 20 декабря открыл станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии («зеленая» ветка).
Для зеленоградцев от новой станции есть и плюсы и минусы. Плюс — «Беломорская» оттянет на себя часть пассажиров с «Речного вокзала» и «Ховрино». В частности, на «Речном вокзале» пассажиропоток сократится, по прогнозам, на четверть. Кроме того, после открытия «Беломорской» конечную остановку 400 «экспресса» перенесут ближе к Зеленограду — к метро «Ховрино», а значит, оборачиваемость автобусов на маршруте вырастет и ждать придется чуть меньше. По расчетам экспертов, снизятся транспортные потоки на Ленинградском шоссе, а также на улицах Фестивальной, Беломорской и Смольной. Минус — поездка от «Ховрино» займет на пару минут больше.
«Беломорскую» ждали более полувека. На перспективных планах станция была обозначена еще в 1960-х годах. Появилась она непросто, отметил Собянин на открытии. «В начале метростроители прошли мимо „Беломорской“ до „Ховрино“, но жители попросили нас вернуться к идее ее создания, — цитирует мэра агентство „Москва“. — Станция закончена. Как говорят, поехали».
«Беломорская» находится на севере «зеленой» ветки метро между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Это станция мелкого заложения колонного типа. У нее один подземный вестибюль, смотрящий на север, и два выхода: на пересечении улиц Беломорской и Смольной к жилой застройке, а также к остановкам наземного транспорта.
Для оформления станции использовали зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии метро. Концепция внутренней отделки — напоминать пассажирам о природе русского севера. Платформу украшают панно с изображением достопримечательностей Поморья: Соловецкого монастыря, ансамбля Кижи, северных пейзажей. Светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния.
Для скорейшего подключения «Беломорской» к сети Московского метрополитена несколько раз на выходные закрывали станцию «Ховрино»: один раз в конце ноября и дважды в декабре. А с июля по октябрь она работала на два часа меньше. Ранее строительство «Беломорской» останавливали, возобновляли и неоднократно откладывали.
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