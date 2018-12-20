Схема движения автобуса 400Э изменится. В субботу, 22 декабря, конечная остановка экспресса «переедет» ближе к Зеленограду. Теперь это будет не «Речной вокзал», а станция метро «Ховрино».
Посадку в обратную сторону организуют на территории транспортно-пересадочного узла «Ховрино», сообщает «Мосгортранс». ТПУ с площадкой для общественного транспорта находится слева от улицы Дыбенко, если смотреть на Зеленоград. С той же стороны сейчас высаживают пассажиров при движении в центр столицы.
С переносом конечной 400-го «экспресса» к «Ховрино» на маршруте ускорится оборот автобусов, что предположительно несколько сократит очереди. Место посадки и конечную 400э у метро «Речной вокзал» уберут.
Такое изменение маршрута стало возможно после открытия станции метро «Беломорская», состоявшемуся 20 декабря. Одновременно на маршруте 400-го поостановочного появилась дополнительная остановка «Метро Беломорская».
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