Схема движения автобуса 400Э изменится. В субботу, 22 декабря, конечная остановка экспресса «переедет» ближе к Зеленограду. Теперь это будет не «Речной вокзал», а станция метро «Ховрино».

Посадку в обратную сторону организуют на территории транспортно-пересадочного узла «Ховрино», сообщает «Мосгортранс». ТПУ с площадкой для общественного транспорта находится слева от улицы Дыбенко, если смотреть на Зеленоград. С той же стороны сейчас высаживают пассажиров при движении в центр столицы.

С переносом конечной 400-го «экспресса» к «Ховрино» на маршруте ускорится оборот автобусов, что предположительно несколько сократит очереди. Место посадки и конечную 400э у метро «Речной вокзал» уберут.

Такое изменение маршрута стало возможно после открытия станции метро «Беломорская», состоявшемуся 20 декабря. Одновременно на маршруте 400-го поостановочного появилась дополнительная остановка «Метро Беломорская».