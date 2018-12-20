Новую остановку «Метро Беломорская» назначили 400-му в один день с открытием одноименной станции, 20 декабря. Автобусы будут останавливаться у дома 26 по Беломорской улице при следовании от Ленинградского шоссе.

Кроме того, в ближайшие дни в связи с открытием станции метро «Беломорская» перенесут конечную остановку 400 «экспресса». Она станет ближе к Зеленограду — у метро «Ховрино».