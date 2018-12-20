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У автобуса №400 появилась дополнительная остановка 20.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Новую остановку «Метро Беломорская» назначили 400-му в один день с открытием одноименной станции, 20 декабря. Автобусы будут останавливаться у дома 26 по Беломорской улице при следовании от Ленинградского шоссе.

Кроме того, в ближайшие дни в связи с открытием станции метро «Беломорская» перенесут конечную остановку 400 «экспресса». Она станет ближе к Зеленограду — у метро «Ховрино».

У «Беломорской» также будет останавливаться автобус 851, курсирующий между аэропортом Шереметьево и «Речным вокзалом». Он проходит через Химки, Планерную и Новоподрезко. Ранее эта остановка на улице Смольной в обоих направлениях называлась «Экономический университет». Она находится, кроме того, на маршрутах автобусов № 90, 173, 199 и троллейбусов № 58. Новое название «Метро «Беломорская» получает также остановка «Поликлиника» по Смольной в обоих направлениях для автобусов № 173, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

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